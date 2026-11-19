Borsa İstanbul’da 18 Kasım Çarşamba günü satıcılı bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,57 değer kaybıyla 11.477,41 puandan tamamladı.

18 Kasım işlem gününde açığa satış hacminde ilk sırayı 956,43 milyon TL ile Akbank (AKBNK) alırken, onu 767,05 milyon TL ile Yapı Kredi (YKBNK) ve 611,82 milyon TL ile Aselsan (ASELS) takip etti.

İş Bankası (ISCTR), Türk Hava Yolları (THYAO), Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) gibi endeks ağırlığı yüksek hisseler de açığa satış işlemlerinin yoğunlaştığı diğer paylar arasında yer aldı.

18 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ EN ÇOK AÇIĞA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Şirket Adı (Borsa Kodu) Açığa Satış Hacmi (TL) İşlem Adedi (Lot) Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TL) Akbank (AKBNK) 956.434.189 13.974.633 68,441 Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) 767.056.751 20.666.876 37,115 Aselsan (ASELS) 611.827.769 1.764.592 346,725 İş Bankası C (ISCTR) 599.399.375 46.551.171 12,876 Türk Hava Yolları (THYAO) 554.381.302 1.701.245 325,868 Astor Enerji (ASTOR) 447.699.271 2.878.172 155,550 Koç Holding (KCHOL) 442.378.540 2.215.155 199,705 Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) 375.962.365 958.762 392,133 Ereğli Demir Çelik (EREGL) 366.151.008 11.586.541 31,601 Sabancı Holding (SAHOL) 353.819.827 4.284.063 82,590

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Finans piyasalarında açığa satış, yatırımcının sahip olmadığı bir sermaye piyasası aracını (örneğin bir hisse senedini) ödünç alarak satması ve daha sonra fiyatının düşeceği beklentisiyle piyasadan daha düşük fiyattan geri alarak ödünç aldığı yere iade etmesi işlemidir.

Yatırımcılar, piyasalarda düşüş öngördüklerinde bu yöntemle fiyat gerilemesinden kazanç sağlamayı hedefler. Ancak beklentinin aksine hisse fiyatının yükselmesi durumunda, açığa satış yapan yatırımcı hisseyi sattığı fiyatın üzerinden geri almak zorunda kalacağı için zarar riskiyle karşılaşır.

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