BIST 50 endeksinde toplam işlem hacminin 91,49 milyar TL'ye ulaştığı günde özellikle bankacılık ve sanayi devlerinde yoğunlaşan açığa satış işlemleri öne çıktı.
Borsa İstanbul’da 18 Kasım Çarşamba günü satıcılı bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,57 değer kaybıyla 11.477,41 puandan tamamladı.
18 Kasım işlem gününde açığa satış hacminde ilk sırayı 956,43 milyon TL ile Akbank (AKBNK) alırken, onu 767,05 milyon TL ile Yapı Kredi (YKBNK) ve 611,82 milyon TL ile Aselsan (ASELS) takip etti.
İş Bankası (ISCTR), Türk Hava Yolları (THYAO), Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) gibi endeks ağırlığı yüksek hisseler de açığa satış işlemlerinin yoğunlaştığı diğer paylar arasında yer aldı.
18 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ EN ÇOK AÇIĞA SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Şirket Adı (Borsa Kodu)
|Açığa Satış Hacmi (TL)
|İşlem Adedi (Lot)
|Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TL)
|Akbank (AKBNK)
|956.434.189
|13.974.633
|68,441
|Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK)
|767.056.751
|20.666.876
|37,115
|Aselsan (ASELS)
|611.827.769
|1.764.592
|346,725
|İş Bankası C (ISCTR)
|599.399.375
|46.551.171
|12,876
|Türk Hava Yolları (THYAO)
|554.381.302
|1.701.245
|325,868
|Astor Enerji (ASTOR)
|447.699.271
|2.878.172
|155,550
|Koç Holding (KCHOL)
|442.378.540
|2.215.155
|199,705
|Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS)
|375.962.365
|958.762
|392,133
|Ereğli Demir Çelik (EREGL)
|366.151.008
|11.586.541
|31,601
|Sabancı Holding (SAHOL)
|353.819.827
|4.284.063
|82,590
AÇIĞA SATIŞ NEDİR?
Finans piyasalarında açığa satış, yatırımcının sahip olmadığı bir sermaye piyasası aracını (örneğin bir hisse senedini) ödünç alarak satması ve daha sonra fiyatının düşeceği beklentisiyle piyasadan daha düşük fiyattan geri alarak ödünç aldığı yere iade etmesi işlemidir.
Yatırımcılar, piyasalarda düşüş öngördüklerinde bu yöntemle fiyat gerilemesinden kazanç sağlamayı hedefler. Ancak beklentinin aksine hisse fiyatının yükselmesi durumunda, açığa satış yapan yatırımcı hisseyi sattığı fiyatın üzerinden geri almak zorunda kalacağı için zarar riskiyle karşılaşır.
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