Dün satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,57 değer kaybıyla 11.477,41 puandan kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne alıcılı bir başlangıç yaptı.

Açılışta önceki kapanışa göre 36,49 puan ve yüzde 0,32 artış kaydeden endeks 11.513,90 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken; sektörler arasında en fazla yükselen yüzde 1,88 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile madencilik oldu.

ALIM TARAFINDA SASA VE ASTOR İLK SIRADA

HSBC’nin alım listesinde ilk sırayı 1,494 TL maliyet ve 1.963.027 lot ile Sasa Polyester (SASA) aldı.

Kurumun toplam alımlarının yüzde 28,75’ini oluşturan SASA’yı, 155,299 TL maliyet ve 1.051.528 lot ile Astor Enerji (ASTOR) ile 2,147 TL maliyet ve 774.810 lot ile Peker GYO (PEKGY) izledi.

SATIŞ LİSTESİNDE EFOR VE YKBNK ÖNE ÇIKTI

Kurumun satış tarafındaki işlemlerinde ise 10,114 TL maliyet ve 562.296 lot net satışla Efor Çay (EFOR) zirvede yer aldı.

EFOR’u 36,813 TL maliyet ve 399.692 lot ile Yapı Kredi (YKBNK) ve 8,050 TL maliyet ve 343.149 lot ile Katılımevim (KTLEV) takip etti.

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