Borsa İstanbul’da 19 Kasım 2026 tarihinde saat 12.00 itibarıyla İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen hisse işlemleri belli oldu. Alım tarafında TURSG, GCIBZV ve ELIMYV ilk sıralarda yer alırken satış tarafında TSPOR, GAILHV ve INFO öne çıktı. İş Yatırım’ın net hacmi 398 milyon 248 bin 660 olarak kaydedildi.

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 12.00 itibarıyla açıklanan verilere göre İş Yatırım üzerinden en fazla net alım yapılan hisse 16 milyon 46 bin 828 lotla TURSG oldu. GCIBZV 3 milyon 891 bin 145 lotla ikinci, ELIMYV ise 3 milyon 402 bin 489 lotla üçüncü sırada yer aldı.

İş Yatırım’ın en çok alım yaptığı ilk 5 hisse:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet TURSG 16.046.828 17,77 3,107 GCIBZV 3.891.145 4,31 0,01 ELIMYV 3.402.489 3,77 0,18 ADESE 3.298.992 3,65 0,528 SASA 2.706.413 3,00 1,574

Kaynak: ForInvest

SATIŞ LİSTESİNDE TSPOR İLK SIRADA

İş Yatırım’ın satış listesinde 12 milyon 649 bin 520 net lotla TSPOR ilk sırada yer aldı. GAILHV 10 milyon 423 bin 445 lotluk net satışla ikinci sıraya yerleşirken INFO 6 milyon 848 bin 205 lotla üçüncü oldu.

İş Yatırım’ın en çok satış yaptığı ilk 5 hisse:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet TSPOR -12.649.520 7,61 0,749 GAILHV -10.423.445 6,27 0,02 INFO -6.848.205 4,12 0,848 SYIELV -5.182.526 3,12 0,02 FRIOTV -5.115.144 3,08 0,03

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