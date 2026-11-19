Dün satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,57 değer kaybıyla 11.477,41 puandan kapatan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni güne alıcılı bir başlangıç yaptı.

Açılışta önceki kapanışa göre 36,49 puan ve yüzde 0,32 artış kaydeden endeks 11.513,90 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken; sektörler arasında en fazla yükselen yüzde 1,88 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile madencilik oldu.

ALIM TARAFINDA KTLEV VE IHLAS İLK SIRADA

Saat 12:09 itibarıyla en çok alım yaptığı hisse 7,903 TL maliyet ve 12.237.758 lot ile Katılımevim (KTLEV) oldu.

Toplam alımlarının yüzde 13,22’sini KTLEV’de gerçekleştiren BofA’yı, 0,849 TL maliyet ve 10.198.187 lot ile İhlas Holding (IHLAS) ile 1,495 TL maliyet ve 7.698.047 lot ile Sasa Polyester (SASA) takip etti.

SATIŞ LİSTESİNDE MARTI, TURSG VE PEKGY ÖNE ÇIKTI

Bank of America’nın satış tarafındaki işlemlerinde ise 1,351 TL maliyet ve 3.471.623 lot net satışla Martı Otel İşletmeleri (MARTI) ilk sırada yer aldı.

MARTI’yı 3,121 TL maliyet ve 3.299.619 lot ile Türkiye Sigorta (TURSG) ile 2,209 TL maliyet ve 3.124.013 lot ile Peker GYO (PEKGY) izledi.

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