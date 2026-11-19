Tasarruf finansmanı ve katılım bankacılığı sektörünü yakından ilgilendiren dev ortaklık ve hisse devir sürecinde beklenen resmi onayların 10 Kasım Salı günü tamamlanmasıyla Borsa İstanbul’da güçlü bir yükseliş trendine giren Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) payları, yüksek işlem hacmi ve dalgalı seyriyle dikkat çekiyor.

Güne 8,010 TL seviyesinden açılış yaparak başlayan KTLEV payları, seans içinde en yüksek 8,450 TL, en düşük ise 7,690 TL seviyelerini test etti.

Saat 11.35 verilerine göre hisse 7,790 TL fiyat seviyesinden işlem görürken, günlük kayıp 0,460 TL olarak kaydedildi.

DÜN YÜKLÜ SATIŞ YAPAN BANK OF AMERİCA BUGÜN ALICI TARAFINDA

Aracı kurum dağılımı (AKD) verileri, hissede gün içi pozisyon değişimlerinin oldukça hızlı gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Dün tahtada yüklü satışlarıyla öne çıkan Bank of America (BofA), bugün alım tarafında ilk sıraya yerleşti.

Saat 11.36 itibarıyla 7,905 TL maliyetle 12,81 milyon lotun üzerinde net alım gerçekleştiren BofA, toplam alımların yüzde 35,11’ini tek başına karşıladı. BofA’yı 10,80 milyon lot ve 7,86 TL maliyetle Ünlü Menkul takip etti.

Satış tarafında ise 11,74 milyon lot ve 8,293 TL maliyetle Yapı Kredi Yatırım ilk sırada yer alırken, onu 9,29 milyon lot ile Garanti BBVA Yatırım ve 4,10 milyon lot ile Ak Yatırım izledi.

İlk 5 alıcı ve ilk 5 satıcı dengesinde tahtada -1.337.346 lot net satış farkı oluştu.

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