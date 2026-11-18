Bank of America (BofA), 18 Kasım 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul’da bazı hisselerde alım, bazı hisselerde ise satış tarafında öne çıktı. Gün sonunda en fazla net alım TURSG, EFOR ve AKFGY hisselerinde gerçekleşirken satış listesinin ilk sırasında KTLEV yer aldı. BofA’nın net hacmi eksi 1 milyar 74 milyon 508 bin 933 olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul’da 18 Kasım 2026 tarihli işlemlerin ardından Bank of America’nın (BofA) en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

Gün sonu verilerine göre BofA, alım tarafında en yüksek net lot işlemini TURSG hisselerinde gerçekleştirdi. TURSG’yi EFOR, AKFGY, TTKOM ve TEHOL takip etti.

BOFA’NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

18 Kasım 2026 gün sonu verilerine göre Bank of America’nın en fazla net lot alımı gerçekleştirdiği ilk beş hisse şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet TURSG 9.070.980 15,25 3,199 EFOR 4.064.497 6,83 9,611 AKFGY 3.100.590 5,21 2,275 TTKOM 2.526.365 4,25 50,632 TEHOL 2.283.557 3,84 2,38

Alım listesinin ilk sırasında 9 milyon 70 bin 980 net lotla TURSG yer aldı. EFOR 4 milyon 64 bin 497 net lotla ikinci, AKFGY ise 3 milyon 100 bin 590 net lotla üçüncü sırada bulundu.

Kaynak: ForInvest

BOFA’NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

BofA’nın satış tarafında öne çıkan hisseler arasında KTLEV, MARTI ve ISCTR ilk sıralarda yer aldı.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet KTLEV -43.952.195 14,35 9,062 MARTI -16.385.223 5,35 1,357 ISCTR -15.389.974 5,02 12,862 PEKGY -14.128.636 4,61 1,976 MRGYO -10.977.641 3,58 1,156

Satış listesinin zirvesinde 43 milyon 952 bin 195 net lotla KTLEV yer aldı. MARTI 16 milyon 385 bin 223 net lotla ikinci, ISCTR ise 15 milyon 389 bin 974 net lotla üçüncü sırada kaydedildi.

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