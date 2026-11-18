Fon soruşturmasıyla gündeme gelen şirketlerden Özata Denizcilik’in (OZATD) hisselerinde sert fiyat hareketleri yaşanıyor. Yüzde 98'den fazla düşen hisseler 5 gündür yükseliyor.
Fon soruşturmasıyla gündeme gelen şirketlerden Özata Denizcilik’in (OZATD) hisselerinde sert fiyat hareketleri yaşanıyor. Zirve seviyelerinden hızlı bir düşüş kaydeden hisse, 12 Kasım itibarıyla yükseliş serisine başladı. OZATD, son beş işlem gününde tavan fiyattan işlem görerek yatırımcıların gündemine girdi.
Eylül ayının ortalarında 5.115 TL seviyelerinde fiyatlanan OZATD hisseleri, 12 Kasım’da 67,05 TL’ye kadar gerilemişti. OZATD hisseleri, bu süreçte yaklaşık yüzde 98,69 değer kaybetti. Bu seviyeden itibaren yükselişe geçen hisseler, 18 Kasım 2026 tarihinde TSİ 14.15 itibarıyla yüzde 10 değer kazanarak 119,90 TL’den işlem gördü.
HAFTALIK YÜKSELİŞ YÜZDE 60,94’E ULAŞTI
OZATD hisseleri haftalık bazda yüzde 60,94 prim yaparken aylık kaybı yüzde 73,03 olarak kaydedildi. Hissenin üç aylık dönemdeki değer kaybı ise yüzde 97,26 seviyesinde gerçekleşti.
16-18 KASIM DÖNEMİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR
16-18 Kasım 2026 tarihleri arasındaki aracı kurum dağılımına göre OZATD hisselerinde en fazla net alım yapan kurum Bank of America oldu. Bank of America 367 bin 118 lotluk net alımla ilk sırada yer aldı. Midas 184 bin 814 lotla ikinci, TEB ise 74 bin 178 lotla üçüncü sırada bulundu.
16-18 KASIM EN ÇOK NET ALIM YAPAN İLK 5 KURUM
|Aracı kurum
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|Bank of America
|367.118
|43,87
|111,341
|Midas
|184.814
|22,08
|107,665
|TEB
|74.178
|8,86
|120,086
|AK
|68.584
|8,20
|105,217
|Garanti
|47.648
|5,69
|104,613
Kaynak: ForInvest
16-18 KASIM EN ÇOK NET SATIŞ YAPAN İLK 5 KURUM
|Aracı kurum
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|Yatırım Finansman
|-189.317
|22,62
|109,871
|Osmanlı
|-115.231
|13,77
|95,584
|Deniz
|-93.484
|11,17
|112,22
|Phillip
|-89.446
|10,69
|108,803
|İş Yatırım
|-88.870
|10,62
|124,752
İlk beş alıcının toplam net alımı 742 bin 342 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı ise 576 bin 348 lot oldu. İki grup arasındaki net fark 165 bin 994 lot olarak kaydedildi.
18 KASIM’DA BANK OF AMERICA ALIMLARDA İLK SIRADA
18 Kasım işlem gününe ait dağılımda da Bank of America alımlarda ilk sırada yer aldı. Kurum 106 bin 802 lot net alım gerçekleştirirken TEB 80 bin 552 lotla ikinci, Meksa 67 bin 806 lotla üçüncü oldu.
18 KASIM EN ÇOK NET ALIM YAPAN İLK 5 KURUM
|Aracı kurum
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|Bank of America
|106.802
|26,27
|117,111
|TEB
|80.552
|19,81
|119,624
|Meksa
|67.806
|16,68
|120,646
|Midas
|42.594
|10,48
|118,096
|AK
|37.192
|9,15
|112,893
Günün en fazla net satış yapan kurumu ise Deniz Yatırım oldu. Deniz Yatırım 94 bin 81 lot net satış gerçekleştirirken İş Yatırım 73 bin 378 lotla ikinci sırada yer aldı.
18 KASIM EN ÇOK NET SATIŞ YAPAN İLK 5 KURUM
|Aracı kurum
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|Deniz
|-94.081
|23,14
|115,952
|İş Yatırım
|-73.378
|18,05
|120,011
|Vakıf
|-53.770
|13,23
|117,792
|Phillip
|-38.604
|9,49
|116,648
|Osmanlı
|-31.093
|7,65
|111,214
18 Kasım’da ilk beş alıcının toplam net alımı 334 bin 946 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı ise 290 bin 926 lot oldu. İlk beş alıcı ve satıcı arasındaki fark 44 bin 20 lot olarak gerçekleşti.
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