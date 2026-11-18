Fon soruşturmasıyla gündeme gelen şirketlerden Özata Denizcilik’in (OZATD) hisselerinde sert fiyat hareketleri yaşanıyor. Zirve seviyelerinden hızlı bir düşüş kaydeden hisse, 12 Kasım itibarıyla yükseliş serisine başladı. OZATD, son beş işlem gününde tavan fiyattan işlem görerek yatırımcıların gündemine girdi.

Eylül ayının ortalarında 5.115 TL seviyelerinde fiyatlanan OZATD hisseleri, 12 Kasım’da 67,05 TL’ye kadar gerilemişti. OZATD hisseleri, bu süreçte yaklaşık yüzde 98,69 değer kaybetti. Bu seviyeden itibaren yükselişe geçen hisseler, 18 Kasım 2026 tarihinde TSİ 14.15 itibarıyla yüzde 10 değer kazanarak 119,90 TL’den işlem gördü.

HAFTALIK YÜKSELİŞ YÜZDE 60,94’E ULAŞTI

OZATD hisseleri haftalık bazda yüzde 60,94 prim yaparken aylık kaybı yüzde 73,03 olarak kaydedildi. Hissenin üç aylık dönemdeki değer kaybı ise yüzde 97,26 seviyesinde gerçekleşti.

16-18 KASIM DÖNEMİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

16-18 Kasım 2026 tarihleri arasındaki aracı kurum dağılımına göre OZATD hisselerinde en fazla net alım yapan kurum Bank of America oldu. Bank of America 367 bin 118 lotluk net alımla ilk sırada yer aldı. Midas 184 bin 814 lotla ikinci, TEB ise 74 bin 178 lotla üçüncü sırada bulundu.

16-18 KASIM EN ÇOK NET ALIM YAPAN İLK 5 KURUM

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet Bank of America 367.118 43,87 111,341 Midas 184.814 22,08 107,665 TEB 74.178 8,86 120,086 AK 68.584 8,20 105,217 Garanti 47.648 5,69 104,613

Kaynak: ForInvest

16-18 KASIM EN ÇOK NET SATIŞ YAPAN İLK 5 KURUM

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet Yatırım Finansman -189.317 22,62 109,871 Osmanlı -115.231 13,77 95,584 Deniz -93.484 11,17 112,22 Phillip -89.446 10,69 108,803 İş Yatırım -88.870 10,62 124,752

İlk beş alıcının toplam net alımı 742 bin 342 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı ise 576 bin 348 lot oldu. İki grup arasındaki net fark 165 bin 994 lot olarak kaydedildi.

18 KASIM’DA BANK OF AMERICA ALIMLARDA İLK SIRADA

18 Kasım işlem gününe ait dağılımda da Bank of America alımlarda ilk sırada yer aldı. Kurum 106 bin 802 lot net alım gerçekleştirirken TEB 80 bin 552 lotla ikinci, Meksa 67 bin 806 lotla üçüncü oldu.

18 KASIM EN ÇOK NET ALIM YAPAN İLK 5 KURUM

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet Bank of America 106.802 26,27 117,111 TEB 80.552 19,81 119,624 Meksa 67.806 16,68 120,646 Midas 42.594 10,48 118,096 AK 37.192 9,15 112,893

Günün en fazla net satış yapan kurumu ise Deniz Yatırım oldu. Deniz Yatırım 94 bin 81 lot net satış gerçekleştirirken İş Yatırım 73 bin 378 lotla ikinci sırada yer aldı.

18 KASIM EN ÇOK NET SATIŞ YAPAN İLK 5 KURUM

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet Deniz -94.081 23,14 115,952 İş Yatırım -73.378 18,05 120,011 Vakıf -53.770 13,23 117,792 Phillip -38.604 9,49 116,648 Osmanlı -31.093 7,65 111,214

18 Kasım’da ilk beş alıcının toplam net alımı 334 bin 946 lot, ilk beş satıcının toplam net satışı ise 290 bin 926 lot oldu. İlk beş alıcı ve satıcı arasındaki fark 44 bin 20 lot olarak gerçekleşti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.