Günün işlem verilerinde TSİ 13.35 itibarıyla MANAS, OZATD ve RALYH en çok yükselen hisseler arasında ilk sıralarda yer alırken, BARMA, EKIZ ve HEDEF en fazla değer kaybeden hisseler oldu.

BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Günün yükselen hisseleri listesinde MANAS, OZATD, RALYH ve TEHOL yüzde 10'luk artışla ilk sıraları paylaştı. Bu hisseleri yüzde 9,99 yükselişle ATSYH, LYDYE ve UFUK takip etti.

En çok yükselen 10 hisse:

Hisse Son fiyat (TL) Değişim MANAS 4,73 %10,00 OZATD 119,90 %10,00 RALYH 5,94 %10,00 TEHOL 2,42 %10,00 ATSYH 72,65 %9,99 LYDYE 2.752,50 %9,99 UFUK 213,60 %9,99 BIGEN 13,22 %9,98 GUNDG 154,30 %9,98 DSTKF 111,40 %9,97

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da değer kaybeden hisseler arasında ise BARMA yüzde 10 düşüşle ilk sırada yer aldı. EKIZ yüzde 9,99, HEDEF yüzde 8,24 ve CRDFA yüzde 8,02 değer kaybıyla öne çıktı.

En çok düşen 10 hisse:

Hisse Son fiyat (TL) Değişim BARMA 4,32 %-10,00 EKIZ 32,98 %-9,99 HEDEF 6,46 %-8,24 CRDFA 9,17 %-8,02 SODSN 6,85 %-7,43 VESTL 14,09 %-7,30 CEMZY 7,42 %-7,13 SKYLP 73,40 %-6,91 GRTHO 79,45 %-6,25 DIRIT 15,01 %-6,19

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