Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Bakanlığın 18 Kasım 2026 tarihinde internet sitesinde yayımladığı açıklamaya göre, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında euro cinsinden 8 yıl vadeli ESG (yeşil) tahvil ihracı için dört bankaya yetki verildi.

HAZİNE 4 ULUSLARARASI BANKAYI YETKİLENDİRDİ

Yeşil tahvil ihracında görevlendirilen finans kuruluşları şöyle:

Bank of America

BBVA

Deutsche Bank

J.P. Morgan

Bakanlığın açıklamasında, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde Avro cinsinden 8 yıl vadeli bir ESG tahvil (Yeşil) ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Deutsche Bank ve J.P. Morgan'a yetki vermiştir." ifadelerine yer verildi.

ESG TAHVİLİ NEDİR?

ESG tahvilleri, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim kriterleriyle bağlantılı finansman araçları olarak öne çıkıyor.

Yeşil tahviller ise genellikle yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir ulaşım ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik projelerin finansmanında kullanılıyor.

Hazine'nin planladığı ihracın euro cinsinden ve 8 yıl vadeli olması öngörülürken tahvilin ihraç büyüklüğü, kupon oranı ve getiri oranına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bakanlığın yetkilendirme kararının ardından tahvil ihracına ilişkin fiyatlama ve diğer ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.