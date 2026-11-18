Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda emeklilere yönelik yeni düzenleme ve yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayan iyileştirmenin yılbaşından önce hayata geçirileceğini duyurdu. Fon krizinde ise yatırımcılara yaklaşık 161 milyar TL ödeme yapıldığını, 41 milyar TL'lik haksız kazancın iade edildiğini ve 136 şüpheli hakkında tutuklama tedbiri uygulandığını açıkladı.

"17 MİLYONU AŞKIN EMEKLİMİZİN TAMAMINI KAPSAYAN İYİLEŞTİRMEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Emeklilere yönelik hazırlanan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, yaşanan ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu çeşitli vesilelerle dile getirmiş, bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik."

Bir önceki Kabine Toplantısı'nda konuya ilişkin iradelerini ortaya koyduklarını belirten Erdoğan, "Gerek grup yönetimimiz gerek ekonomi kurmaylarımız, hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyumuzla paylaştılar." dedi.

Yeni düzenlemede yaş ve prim gün sayısının dikkate alınacağını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi Yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz."

Erdoğan'ın açıklamasına göre düzenlemenin 2027 yılı başlamadan önce hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ancak konuşmada iyileştirmenin tutarı, oranı ve uygulama esaslarına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE TESLİM TARİHİ AÇIKLANDI

Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen konut ve altyapı yatırımlarına değindi.

Erdoğan, "Deprem bölgemizde toplam 455 bin 357 konut ve iş yerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Depremlerde zarar gören altyapının yeniden inşası için ayrılan kaynağı da açıklayan Cumhurbaşkanı, "6 Şubat depremlerinde yıkılan ve zarar gören altyapının yeniden inşası için 100 milyar doların üzerinde harcama yaptık." dedi.

500 bin sosyal konut projesine ilişkin de açıklamada bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin konutu inşa etmek için kolları sıvadık. Ev Sahibi Türkiye Projemizde hak sahiplerimiz belirlendi, konutların kuraları çekildi. Mart 2027'den itibaren ilk konutlarımızı teslim ediyoruz."

2027 BÜTÇESİNDE DEPREM VE AFETLER İÇİN 769 MİLYAR TL AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 yılı bütçesinde deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılması amacıyla ayrılan ödeneği de açıkladı.

Erdoğan, "2027 yılı bütçesinde toplam deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 769 milyar lira tutarında ödenek tahsis ettik." dedi.

Deprem bölgesinin yeniden inşası için ayrılan kaynakların zamanla azalacağını belirten Erdoğan, bunun diğer kamu harcamalarına yansıyacağını ifade etti.

Erdoğan, "Elbette bunun olumlu yansımalarını sosyal yardımlar, destekler ve yatırımlar başta olmak üzere diğer alanlarda da göreceğiz." açıklamasında bulundu.

GAZZE AÇIKLAMASI: "KONTEYNER GÖNDERMEYE HAZIRIZ"

Gazze'deki insani duruma da değinen Erdoğan, kış koşulları nedeniyle bölgede yaşanan zorluklara dikkat çekti.

İsrail'in uyguladığı kısıtlamaları eleştiren Erdoğan, Gazze'de insani koşulların giderek ağırlaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasına yönelik çağrısında şu sözleri kullandı:

"Sadece başkalarına bel bağlamak yerine Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız."

Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Erdoğan, "Biz Gazze'deki kardeşlerimize konteyner göndermeye hazırız. Bunun dışında insani yardım noktasında da gerekli adımları atıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Başkaları gözlerini ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

"ESKİ DÜNYA DÜZENİ YIKILIYOR"

Dünyada yaşanan siyasi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, uluslararası sistemde önemli değişimlerin yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski dünya düzeni yıkılırken yerine ne konulacağını kimsenin bilemediği, medyaya ve ekranlara yansıyandan daha şiddetli, daha yıkıcı bir rekabetin perde gerisinde yaşandığı sancılı bir sürecin tam ortasındayız." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam ettiğini belirten Erdoğan, Basra Körfezi'ndeki askeri hareketliliğe de dikkat çekti.

AK PARTİ'DE DEĞİŞİM MESAJI: "YORULAN OLURSA BİR SÜRE DİNLENDİRİLECEK"

AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin konuşan Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinin Türkiye'nin siyasi tarihinde dönüm noktası olduğunu ifade etti.

18 Kasım 2002'de ilk AK Parti hükümetinin göreve başladığını hatırlatan Erdoğan, partisinin siyasi hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "O gün açıkladığımız rotadan, o gün açıkladığımız ilkelerden 24 yıl boyunca sapmadık." dedi.

Parti teşkilatlarına da mesaj veren Erdoğan, görev ve makamların geçici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu partide, bu teşkilatta, AK Parti hareketinde önemli olan isimler değildir. Unvanlar değildir. Makamlar, koltuklar veya payeler değildir. Bunların hepsi gelip geçicidir."

Erdoğan, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Eğer aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz."

"161 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarında yaşanan fon krizine ve tasfiye sürecindeki yatırımcılara yapılan ödemelere ilişkin son verileri paylaştı.

Meclisten geçen düzenleme kapsamında alacağı 1 milyon TL'ye kadar olan küçük yatırımcılara öncelik verildiğini belirten Erdoğan, toplam 455 bin 758 yatırımcının 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapıldığını açıkladı.

Erdoğan, "Olağanüstü tasfiyeye tabi olanlar dâhil 110 fonda 1 milyon liraya kadar olan ara ödeme süreci tamamlandı." dedi.

Tasfiye kapsamındaki 131 fondan 110'unda söz konusu ara ödeme süreci tamamlanırken 371 bin 21 yatırımcının net yatırım tutarının veya ana parasının tamamını aldığı bildirildi.

Bu sayının toplam yatırımcıların yüzde 81,4'üne karşılık geldiğini belirten Erdoğan, "Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı ise yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN KASASINDAN TEK KURUŞ HARCANMADI"

Fon yatırımcılarına yapılan ödemelerde kamu kaynağı kullanılmadığını vurgulayan Erdoğan, şu açıklamada bulundu:

"Bütün bu ödemeler devletimizin kasasından, yani milletimizin cebinden tek bir kuruş dahi harcamadan gerçekleştirilmiştir."

Kalan işlemlerin de hızla sonuçlandırılması için ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

FON SORUŞTURMASINDA 41 MİLYAR TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ İADE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemler ve manipülasyon yoluyla elde edilen kazançların geri alınmasına yönelik çalışmalara da değindi.

Erdoğan, "Yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar yaklaşık 41 milyar liralık haksız kazancın iadesi sağlandı." dedi.

Tahsil edilen tutarın yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde kullanılmak üzere bankalara aktarıldığını bildirdi.

FON SORUŞTURMASINDA 136 TUTUKLAMA, 285 ADLİ KONTROL

Soruşturmanın adli boyutuna ilişkin güncel verileri de paylaşan Erdoğan, 500 şüpheli hakkında işlem yürütüldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün itibarıyla 500 şüpheliden 136'sı hakkında tutuklama, 285'iyle ilgili de adli kontrol tedbiri uygulandı." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın yeni bilgi ve deliller doğrultusunda sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, firari durumdaki kişilere yönelik takibatın devam ettiğini bildirdi.

SERMAYE PİYASALARI İÇİN YENİ YASAL DÜZENLEME HAZIRLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer sorunların yeniden yaşanmaması amacıyla sermaye piyasalarındaki denetimleri güçlendirecek yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) ilk incelemelerini tamamladığını belirten Erdoğan,"Sermaye piyasalarımızda şeffaflığı artıracağız." dedi.

Hazırlanan düzenlemeyle denetimlerin güçlendirilmesi, yaptırım ve cezaların daha caydırıcı hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Erdoğan, yasa çalışmasının muhalefetin de katkısıyla TBMM'ye sunulmasının planlandığını ifade etti.