Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik pompa fiyatlarını etkilemeye devam ederken motorin grubunda indirim beklentisi oluştu.

Sektör kaynaklarına göre, küresel piyasalardaki düşüşün sürmesi halinde cuma günü motorine 3-4 TL seviyesinde indirim yansıyabileceği belirtiliyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorine indirim beklentisini gündeme getirdi. Aydilek, geçen hafta benzine 3 lira 54 kuruş indirim yapıldığını, motorine yönelik indirimin ise son anda gerçekleşmediğini belirterek bu hafta sıranın motorine gelebileceğini aktardı.

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, küresel petrol piyasalarında düşüşün devam etmesi halinde motorin fiyatlarında perşembe veya cuma günü indirim yapılması gündeme gelebilir.

Beklenen indirimin tutarının piyasa hareketlerine bağlı olarak değişebileceği, en az 3-4 TL seviyesinde bir düşüşün pompaya yansıyabileceği ifade ediliyor. Ancak indirim henüz kesinleşmiş değil.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorine indirim beklentisi gündemdeki yerini korurken İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da araç sahipleri tarafından takip ediliyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 71,30 TL

Motorin: 95,30 TL

LPG: 50,70 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 71,10 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,10 TL

ANKARA

Benzin: 72,30 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 50,79 TL

İZMİR

Benzin: 72,50 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 50,70 TL

Motorine yönelik indirim beklentisinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, küresel petrol fiyatlarının seyrine bağlı olacak. İndirim kararı alınması halinde pompa fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanabilecek.