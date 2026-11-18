Borçları 500 milyon dolara kadar ulaşan şirket, mali yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla restoranlarını satışa çıkarmayı planlıyor.

ABD fast food sektöründe artan işletme giderleri, büyük franchise işletmecilerini zorlamaya devam ediyor. KFC ve Taco Bell restoranlarını işleten Teksas merkezli Tasty Chick'n LLC ve üç iştiraki, ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü (Chapter 11) kapsamında iflas koruma talebinde bulundu.

Teksas Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesine sunulan belgelerde şirketin varlıklarının 50 milyon ila 100 milyon dolar, borçlarının ise 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında olduğu bildirildi.

84 RESTORAN SATIŞA ÇIKARILACAK

2021 yılında kurulan Tasty Chick'n, KFC ve Taco Bell restoranlarını geliştirmek, satın almak ve işletmek amacıyla faaliyet gösteriyor.

Şirketin Florida, Tennessee, Arkansas, Missouri, Mississippi, Alabama, Virginia, Kentucky, Illinois ve Indiana olmak üzere 10 eyalette toplam 84 restoranı bulunuyor. Bunların 75'i KFC, 9'u ise KFC ve Taco Bell ortak markalı restoranlardan oluşuyor.

Mahkeme belgelerine göre restoranlar, en yüksek teklifi alabilmek amacıyla toplu olarak, bölgesel gruplar halinde veya ayrı ayrı satışa sunulabilecek.

Tasty Chick'n, iflas koruma sürecinde restoran varlıklarını satarak borçlarını azaltmayı ve alacaklılarına mümkün olan en yüksek geri ödemeyi sağlamayı hedefliyor.

YUM BRANDS'E 15,6 MİLYON DOLAR BORÇ

Şirketin mali sıkıntılarında ödenmemiş franchise ücretleri de önemli rol oynuyor. KFC ve Taco Bell'in çatı kuruluşu Yum Brands'e 15,6 milyon dolarlık franchise telif ücreti borcu bulunan Tasty Chick'n, sözleşmelerinin feshedilmesi riskiyle karşı karşıya.

Yum Brands, 17 Aralık 2025 tarihinde şirkete sözleşme ihlali ve ödeme temerrüdü bildirimi gönderdi. Taraflar arasında ödeme ertelemesine yönelik görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine 15 Eylül 2026'da franchise sözleşmelerini feshetme niyetini açıkladı.

Sözleşmelerin sona ermesi durumunda Tasty Chick'n, KFC ve Taco Bell markaları altında restoran işletme hakkını kaybedebilecek. Bu gelişmenin kredi anlaşmaları kapsamında yeni temerrütleri tetikleyerek şirketin faaliyetlerini sürdürmesini daha da zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

RESTORANLARIN KÂR MARJI YÜZDE 4'E GERİLEDİ

Şirketin mali yapısındaki bozulmada satışlardaki gerilemenin yanı sıra gıda, işçilik, kira ve diğer işletme giderlerindeki artış etkili oldu.

Tasty Chick'n'in restoran düzeyindeki kâr marjı, 2023 mali yılındaki yüzde 11,8 seviyesinden 2026 mali yılında şu ana kadar yüzde 4'e geriledi.

KFC'nin ABD pazarındaki satışları da 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 6 düşüş kaydetti. Veri analiz şirketi Circana'ya göre ise 2025 yılında kızarmış tavuk restoranlarındaki müşteri trafiği yüzde 3 artmasına rağmen bazı büyük franchise işletmecileri satış kayıpları ve yükselen giderlerle karşı karşıya kaldı.

20 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN HEDEFİ

Tasty Chick'n, iflas koruma sürecinde faaliyetlerini sürdürebilmek için MidCap Financial Trust'tan 20 milyon dolarlık finansman sağlamayı hedefliyor. Bu tutarın 5 milyon doları yeni kaynak, 15 milyon doları ise mevcut borcun yeniden yapılandırılması kapsamında olacak.

Mahkeme kayıtlarında şirketin en büyük teminatsız alacaklıları arasında 5 milyon doları aşan alacağıyla Tasty Restaurant Group LLC ilk sırada yer aldı.

Şirketin diğer alacaklılarına olan borçları ise şöyle sıralandı:

McLane Foodservice: 927 bin doların üzerinde

Brink's Capital: 523 bin doların üzerinde

NNN REIT: 470 bin doların üzerinde

One System Pop: 382 bin doların üzerinde

Tasty Chick'n, restoran satışları ve yeniden yapılandırma süreciyle mali yükümlülüklerini azaltmayı ve alacaklılarına geri ödeme yapmayı amaçlıyor.

Kaynak: Dünya