Rekabet Kurumu, Sony'nin PlayStation oyun konsollarında dijital oyun ve oyun içi içerik satışlarına yönelik uygulamalarını mercek altına aldı.

Kurumun 18 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, Sony'nin dijital oyunların dağıtımı ve satışında uyguladığı koşulların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma açıldı.

PLAYSTATION STORE'DAKİ OYUN FİYATLARI İNCELENECEK

Rekabet Kurulu, PlayStation uyumlu dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin Sony'ye ait PlayStation Store (PS Store) üzerinden satılmasına ilişkin uygulamaları inceleyecek.

Soruşturma kapsamında Sony'nin dijital mağaza üzerinden gerçekleştirilen satışlarda uyguladığı komisyon ücretlerinin aşırı olup olmadığı araştırılacak.

Ayrıca söz konusu komisyonların oyunların dijital sürümlerinin fiziksel sürümlerine kıyasla daha yüksek fiyatlarla satılmasına neden olup olmadığı değerlendirilecek.

SONY'NİN ALTERNATİF SATIŞ KANALLARINA YÖNELİK UYGULAMALARI ARAŞTIRILACAK

Rekabet Kurumunun incelemesinde dijital oyunların farklı platformlardan satışına getirilen kısıtlamalar da yer alıyor.

Bu kapsamda Sony'nin oyunların ve oyun içi içeriklerin PlayStation Store dışındaki kanallardan satılmasını engelleyerek rakiplerini dışlayıp dışlamadığı araştırılacak.

Kurul ayrıca oyun geliştiricileri ve yayıncılarının tüketicileri alternatif satış kanalları ve daha uygun fiyatlı seçenekler hakkında bilgilendirmesine yönelik olası engellemeleri değerlendirecek.

SORUŞTURMA 4 SONY ŞİRKETİNİ KAPSIYOR

Rekabet Kurulunun soruşturma açılmasına karar verdiği ekonomik bütünlükte şu şirketler bulunuyor:

Sony Interactive Entertainment Inc.

Sony Interactive Entertainment Europe

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.

Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin PlayStation ekosistemindeki uygulamalarının rekabet kurallarına uygunluğu incelenecek.

PlayStation soruşturmasında hangi konular araştırılacak?

Rekabet Kurulu tarafından yürütülecek soruşturmada özellikle üç konu üzerinde durulacak:

PlayStation Store üzerinden yapılan satışlarda alınan komisyonların aşırı olup olmadığı ve dijital oyun fiyatlarına etkisi. Dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin alternatif kanallardan satışının engellenip engellenmediği. Oyun geliştiricilerinin ve yayıncılarının tüketicileri daha uygun fiyatlı alternatifler hakkında bilgilendirmesinin kısıtlanıp kısıtlanmadığı.

Rekabet Kurulunun soruşturma açılması yönündeki kararı, Sony'nin rekabet kurallarını ihlal ettiğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. İhlal bulunup bulunmadığı soruşturma sonucunda belirlenecek.