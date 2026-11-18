Borsa İstanbul'da işlem gören Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından düzenlenen tıbbi sarf malzemeleri ihalesine katıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirketin KAP açıklamasına göre Meditera, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 18 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen “Tıbbi Sarf Malzemeleri” konulu ihaleye katılım sağladı.

İHALE SONUCU BEKLENİYOR

Meditera, ihalenin şirket lehine sonuçlanması halinde sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını duyurdu.

İhalenin sonuçlanmasına ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmazken, şirketin açıklaması yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

MEDTR hisseleri TSİ 13.27 itibarıyla yüzde 0,99’luk düşüş ile 17,97 TL’den işlem gördü. Haftalık bazda yüzde 0,83, aylık bazda yüzde 0,28 değer kaybetti.

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