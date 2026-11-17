Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan özel durum açıklamasına göre kazanılan projeye ilişkin temel bilgiler şu şekilde kaydedildi:

• İhaleyi Açan Kurum: Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü

• İhale Kayıt Numarası: 2026/1934053

• İhale Konusu: Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Sahasındaki Yollara Çift Taraflı Otokorkuluk Yapılması İşi

• İhale Tarihi: 12 Kasım 2026

• Toplam İhale Bedeli: 212.000.000,00 TL

İhalenin kesinleşme kararının şirkete ulaştığı belirtildi. İhalenin şirket uhdesinde kaldığının kesinleştiği vurgulanırken, projeye ilişkin nihai sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyu ve yatırımcıların yeniden bilgilendirileceği ifade edildi.

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