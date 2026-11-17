Antalya'da faaliyet gösteren Onaran Fidecilik ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortaklarından Doç. Dr. Abdurrahman Onaran hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Antalya'da fide üretimi alanında faaliyet gösteren Onaran Fidecilik ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi için konkordato süreci başladı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde akademisyen olarak görev yapan Doç. Dr. Abdurrahman Onaran'ın da ortakları arasında bulunduğu şirket, mali sıkıntılar nedeniyle mahkemeye başvurdu.

Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2026/1082 esas sayılı dosya kapsamında şirket ve Doç. Dr. Abdurrahman Onaran hakkında 6 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

ALACAKLILARA 7 GÜN SÜRE VERİLDİ

Mahkeme tarafından yayımlanan ilanda, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye dilekçeyle başvurabileceği bildirildi.

Alacaklıların, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını ileri sürmeleri halinde iddialarını delilleriyle birlikte mahkemeye sunmaları gerekiyor.

Dosya kapsamında bir sonraki duruşmanın 5 Şubat 2027 tarihinde saat 11.30'da yapılacağı belirtildi.

YILLIK 50 MİLYON FİDE ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİPTİ

Onaran Fide, Doç. Dr. Abdurrahman Onaran ve ortakları tarafından 2020 yılında Antalya'da kuruldu. Şirket, toplam 28 dekarlık alanda faaliyet gösterirken bu alanın 22 dekarını sera üretimine ayırdı.

Aşılı ve düz fide üretimi gerçekleştiren şirketin yıllık üretim kapasitesi 50 milyon adet olarak açıklanmıştı. Onaran Fide, fide yetiştiriciliğinde yenilikçi ve teknolojik yöntemler üzerine çalışmalar yürütüyordu.

Şirket ve ortağı hakkında verilen 3 aylık geçici mühlet kararıyla birlikte konkordato süreci yargı aşamasına taşınmış oldu.