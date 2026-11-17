Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, mali yükümlülüklerini karşılayamayacak durumda olduğu belirlenen şirketin borca batık olduğuna hükmederek konkordato talebini reddetti ve resmi iflas sürecini başlattı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/467 esas numaralı dosyası kapsamında görülen davada, Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 112035 sicil numarasıyla kayıtlı olan Alya Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin finansal tablosu incelendi.

Yapılan değerlendirme sonucunda şirketin borca batık olduğu tespit edilerek, 12 Kasım 2026 tarihinde saat 14.31 itibarıyla iflasının açılmasına karar verildi.

Karar doğrultusunda tasfiye işlemlerinin detayları da netleşti:

• Basit Tasfiye Usulü: Şirketin mal varlığı, borçları ve alacaklılarının durumu incelenerek yasal tasfiye süreci basit tasfiye usulü çerçevesinde yürütülecek.

• İflas Müdürlüğü Süreci: İflas kararının Bursa İflas Müdürlüğü’ne bildirilmesine ve yargılama aşamasında yatırılan iflas avanslarının ilgili müdürlüğe aktarılmasına hükmedildi.

• Resmi İlan: İflas kararının İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi uyarınca ilan edilmesi kararlaştırıldı.

DİĞER İKİ DAVACI İÇİN İFLAS HÜKMÜ KURULMADI

Aynı dava dosyasında Alya Meyve ve Gıda ile birlikte konkordato talebinde bulunan ALN Fruit Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ceyhun Gündüz hakkında ise farklı bir karar verildi. Mahkeme, her üç davacının da konkordato taleplerini reddetmesine karşın, yalnızca Alya Meyve ve Gıda hakkında iflas kararı verdi:

• ALN Fruit Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket bakımından yasal iflas şartlarının oluşmadığı sonucuna varılarak iflas kararı verilmedi.

• Ceyhun Gündüz: Tacir sıfatının bulunmaması gerekçesiyle hakkında iflas hükmü kurulmasına yer olmadığına karar verildi.

KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVİ SONA ERDİ

Mahkeme kararıyla birlikte konkordato mühleti boyunca davacılar lehine uygulanan tüm koruma kararları ve ihtiyati tedbirler kaldırıldı.

Ayrıca süreçte görev yapan konkordato komiseri İsmail Arı’nın görevine son verilmesine hükmedildi. Böylece Alya Meyve ve Gıda için 12 Kasım 2026 itibarıyla resmi iflas tasfiyesi süreci resmen başlamış oldu.

Kaynak: Cumhuriyet