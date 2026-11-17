Tasarruf finansmanı ve katılım bankacılığı sektörünü yakından ilgilendiren dev ortaklık ve hisse devir sürecinde beklenen resmi onayların 10 Kasım Salı günü tamamlanmasıyla Borsa İstanbul’da güçlü bir yükseliş trendine giren Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) payları, haftanın ikinci işlem gününde yüksek volatiliteyle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz hafta başlayan kesintisiz tavan serisini 17 Kasım Salı sabahı bozan hisseler, Bank of America (BofA) üzerinden gelen yoğun alımların devreye girmesiyle saat 11.11 itibarıyla yeniden güçlü bir şekilde artı bölgeye geçti.

GÜN İÇİ DALGALANMA VE FİYAT HAREKETLERİ

17 Kasım sabah seansına 8,96 TL tavan fiyatından açılış yaparak başlayan KTLEV payları, gün içi en yüksek seviye olarak da bu noktayı test etti.

Tavan serisinin bozulmasıyla gelen satış baskısı altında 7,75 TL seviyesine kadar geri çekilen hisse, artan alım iştahıyla birlikte hızla toparlandı.

Saat 11.11 itibarıyla işlem hacminin 2,4 milyar TL düzeyine ulaştığı hissede fiyat 8,56 TL seviyesine yükselirken, günlük prim oranı yüzde 5,03 olarak kaydedildi.

BANK OF AMERİCA ÖNE ÇIKIYOR

Saat 11.11 verilerine göre KTLEV tahtasındaki aracı kurum dağılımı (AKD), kurumsal alımların satışları açık ara karşıladığını ortaya koydu.

İlk 5 alıcı kurum toplam 23.331.355 lot net alım gerçekleştirirken, ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı -12.601.106 lot seviyesinde kaldı ve tahtada 10.730.249 lot net para girişi (alım yönlü fark) oluştu.

Tahtadaki alıcı ve satıcı kurumların dağılımı şu şekilde şekillendi:

En Çok Alım Yapan Kurumlar:



o Bank of America (BofA): 8,442 TL maliyetle 13.950.180 lot net alım (Toplam alımların yüzde 51,25'i)

o Kuveyt Türk Yatırım: 8,903 TL maliyetle 2.908.264 lot net alım (yüzde 10,68)

o Ünlü Menkul: 7,975 TL maliyetle 2.654.484 lot net alım (yüzde 9,75)

o Ak Yatırım: 8,982 TL maliyetle 2.459.545 lot net alım (yüzde 9,04)

o Garanti BBVA Yatırım: 9,513 TL maliyetle 1.358.882 lot net alım (yüzde 4,99)

o Diğer Kurumlar: 3.891.003 lot (yüzde 14,29)

En Çok Satış Yapan Kurumlar:



o Halk Yatırım: 8,347 TL maliyetle -3.100.371 lot net satış (yüzde 11,39)

o Şeker Yatırım: 8,966 TL maliyetle -2.633.833 lot net satış (yüzde 9,68)

o Yapı Kredi Yatırım: 8,792 TL maliyetle -2.475.527 lot net satış (yüzde 9,09)

o Ziraat Yatırım: 7,620 TL maliyetle -2.224.570 lot net satış (yüzde 8,17)

o A1 Capital: 9,182 TL maliyetle -2.166.805 lot net satış (yüzde 7,96)

o Diğer Kurumlar: -14.621.252 lot (yüzde 53,71)

Tek başına toplam alımların yarısından fazlasını (yüzde 51,25) üstlenen Bank of America’nın 8,442 TL ortalama maliyetle gerçekleştirdiği 13,95 milyon lotluk alım, tavan bozma sonrası hissedeki dengelenme ve yeniden yükseliş hareketinin ana motoru oldu.

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