Küresel yatırım bankalarının Borsa İstanbul’daki işlemlerinde özellikle Bank of America Corporation’ın (BofA) beş farklı hissedeki yoğun alım-satım trafiği ve Morgan Stanley’nin alımı dikkat çekti:

• ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 53,65 – 54,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AKFIS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 14,91 – 14,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ARDYZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.400 adet pay 52,15 – 52,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 46.473 adet pay 46,02 – 46,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 39,88 – 40,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 13,08 – 13,55 TL fiyat aralığından 630.932 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 50,29’a yükseldi.

• BLUME – Birol Bulut tarafından 30,04 TL fiyattan 168.144 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,49’a yükseldi.

• BAHKM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 169,50 – 172,47 TL fiyat aralığından geri alındı.

• CITAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 174.064 adet pay 98,00 – 108,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

• CATES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.459 adet pay 29,00 – 29,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

• DAGI – MNK Girişim Holding tarafından 6,02 – 6,06 TL fiyat aralığından 46.737 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 50,46’ya yükseldi.

• DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 135.000 adet pay 5,87 – 6,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 14,64 TL fiyattan geri alındı.

• EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 2,52 TL fiyattan geri alındı.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 294.541 adet pay 15,59 – 16,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 82,20 – 84,00 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,19’a yükseldi.

• EKSUN – Eksim Yatırım Holding tarafından 3,81 – 4,03 TL fiyat aralığından 616.400adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 74,58’e yükseldi.

• GARAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.885.000 adet pay 148,70 – 150,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000 adet pay 79,47 TL fiyattan geri alındı.

• GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 252,00 TL fiyattan geri alındı.

• GLRMK – Pusula Portföy’ün fondaki GLRMK paylarının tamamı ayni tasfiye kapsamında devredildiği, Gülermak Emlak’ın şirket sermayesindeki payı yüzde 47,64’ten yüzde 50,37’ye, Gülermak Turizm’in payı yüzde 21,82’den yüzde 24,56’ya yükseldiği açıklandı.

• ICUGS – Bank of America Corporation tarafından 1,33 – 1,37 TL fiyat aralığından 8.372.932 adet alış ve 18.594.049 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,25’e geriledi.

• IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 3,95 – 4,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KMPUR – Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 12,09 TL fiyattan 128.532 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 34,93’e yükseldi.

• KRSTL – Morgarn Stanley tarafından 5,65 – 5,71 TL fiyat aralığından 98.853 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,03’e yükseldi.

• KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 49,70 – 50,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LINK – Bank of America Corporation tarafından 2,76 – 2,81 TL fiyat aralığından 6.492.110 adet alış ve 5.532.184 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,12’ye yükseldi.

• METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 537.9741 adet pay 20,60 – 20,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MERKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.227.146 adet pay 0,82 – 0,93 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 35,98 – 36,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

• OZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 61.115 adet pay 1,45 TL fiyattan geri alındı.

• RODRG – Bank of America Corporation tarafından 12,03 – 12,16 TL fiyat aralığından 9.805 adet alış ve 18.246 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,98’e geriledi.

• RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 480.008 adet pay 2,09 – 2,13 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.586 adet pay 21,48 – 21,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.815 adet pay 7,27 – 7,28 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SANEL – Ali Yıldırım tarafından 29,76 – 31,00 TL fiyat aralığından 51.906 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 18,74’e yükseldi.

• SMART – Bank of America Corporation tarafından 16,75 – 16,99 TL fiyat aralığından 573.453 adet alış ve 1.311.857 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,71’e geriledi.

• SANFM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 5,21 TL fiyattan geri alındı.

• TKFEN – Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 191,00 – 194,20 TL fiyat aralığından 80.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 42,98’e yükseldi.

• TRALT – Bank of America Corporation tarafından 37,84 – 38,38 TL fiyat aralığından 7.715.036 adet alış ve 14.486.826 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,97’ye geriledi.

• TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 9.000.000 adet pay 1,90 – 1,97 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 62.774 adet pay 6,08 – 6,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

Kaynak: İnfo Yatırım

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