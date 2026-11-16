Şirket tarafından 16 Kasım 2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen özel durum açıklamasında, dönem zararı nedeniyle yatırımcılara temettü dağıtılmaması yönünde karar alındığı bildirildi.

Trabzonspor Sportif Yönetim Kurulu’nun 16 Kasım 2026 tarihli toplantısında ele alınan finansal tablolara göre şirketin 01.06.2025 – 31.05.2026 hesap dönemi faaliyetleri zararla sonuçlandı. Yapılan açıklamada yer alan temel finansal veriler ve yönetim kurulu kararları şu şekilde sıralandı:

• SPK Mevzuatına Göre Dönem Zararı: 1.983.231.658 TL

• Yasal Kayıtlara Göre Dönem Zararı: 1.445.406.018,18 TL

• Muhasebeleştirme: Söz konusu dönem zararının "geçmiş yıl zararları" hesabında takip edilmesine karar verildi.

• Temettü Teklifi: Dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması sebebiyle kâr payı dağıtılmaması kararlaştırıldı.

Yönetim kurulu tarafından alınan temettü dağıtmama teklifi, şirketin gerçekleştireceği ilk Olağan Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin onayına sunulacak.

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