Şirket tarafından 16 Kasım 2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen özel durum açıklamasına göre Aydın’ın Didim ilçesinde toplam 120.655,31 metrekare büyüklüğündeki taşınmazların satın alınması için resmi protokol imzalandı.

Emlak Konut GYO, söz konusu dev arsa alımını T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile gerçekleştirdi. İmzalanan protokol kapsamında portföye dahil edilen taşınmazların künyesi ve işlem detayları şu şekilde kayıtlara geçti:

• Konum: Aydın ili, Didim ilçesi, Efeler Mahallesi

• Ada ve Parsel Bilgileri: 612 ada 1 parsel ve 615 ada 1 parsel

• Toplam Yüzölçümü: 120.655,31 m²

• Satın Alma Bedeli: 2.100.000.000 TL (KDV muaf)

Şirket yönetimi, uzun vadeli büyüme vizyonu çerçevesinde tamamlanan bu satın alma işlemiyle birlikte söz konusu arsaların Emlak Konut GYO’nun gayrimenkul portföyüne resmen eklendiğini bildirdi.

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