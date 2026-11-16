Şirket tarafından 16 Kasım 2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen özel durum açıklamasına göre savunma sanayisine yönelik yerli ve millî teknolojiler geliştiren Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.’nin devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme süreci resmen tamamlandı.

SERMAYE YAPISI GÜÇLENDİ, FİİLİ DOLAŞIM ORANI GERİLEDİ

Birleşme işleminin tescil edilmesiyle birlikte Mia Teknoloji’nin sermayesi 494.000.000 TL’den 986.513.594 TL seviyesine çıkarılarak yaklaşık iki katına ulaştı.

Şirket yönetimi, söz konusu birleşmenin ardından hem finansal ölçeğin hem de savunma ve teknoloji ekosistemindeki rekabetçi konumun önemli ölçüde güçlendiğini vurguladı.

Birleşme öncesi ve sonrası döneme ilişkin (2026/06 – 2026/09) temel bilanço ve borsa göstergelerindeki değişim şu şekilde gerçekleşti:

• Aktif Büyüklük: 8,53 milyar TL’den 12,9 milyar TL’ye yükseldi.

• Özkaynak Büyüklüğü: 6,03 milyar TL’den 9,77 milyar TL’ye çıktı.

• Fiili Dolaşım Oranı: Sermaye artışına paralel olarak yüzde 60,95 seviyesinden yüzde 30,52’ye geriledi.

Tamamlanan bu birleşme ile Mia Teknoloji, bilanço büyüklüğünü 13 milyar lira sınırına yaklaştırırken savunma teknolojileri alanındaki operasyonel kapasitesini de doğrudan bünyesine katmış oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.