İncelenen dört şirketin geçen yılın aynı döneminde 34,27 milyar TL olan toplam net kârı, bu yıl 138,45 milyar TL seviyesine ulaştı.

Yaklaşık 104,18 milyar TL'lik bu devasa kâr artışının yaklaşık yüzde 89’u tek başına Tüpraş’tan geldi.

Sektörün amiral gemisi Tüpraş, nominal bazda elde ettiği devasa kazançla büyümenin sürükleyicisi oldu.

Şirketin net kârı geçen yılın ilk dokuz ayındaki 28,31 milyar TL seviyesinden bu yıl 121,30 milyar TL’ye yükseldi.

Bu performansla Tüpraş, tek başına 92,99 milyar TL’lik kâr artışı sağlayarak dört şirketin toplam kâr büyümesinden aslan payını aldı.

ENERJİ DEVLERİNDE YÜKSEK YÜZDESEL BÜYÜMELER

Tüpraş'ın yanı sıra Aygaz ve Turcas Holding de kârlarını katlayarak dikkat çekti:

• Aygaz (AYGAZ): Geçen yılın dokuz aylık döneminde 3,57 milyar TL olan net kârını, bu yıl 11,89 milyar TL’ye çıkararak üç katının üzerinde (yüzde 233,29) bir büyüme gerçekleştirdi.

• Turcas Holding (TRCAS): Net kârını 1,04 milyar TL’den 3,11 milyar TL’ye yükselterek yaklaşık üç katlık (yüzde 198,21) bir artış yakaladı.

• TR Doğal Enerji (TRENJ): Sektörün diğer oyuncusu TR Doğal Enerji ise geçen yıl 1,35 milyar TL olan net kârını bu yıl 2,15 milyar TL’ye ulaştırarak yüzde 59,32'lik istikrarlı bir büyüme performansı sergiledi.

ŞİRKETLERİN FİNANSAL KARNESİ VE PİYASA ÇARPANLARI

Büyüme rakamlarının yanı sıra şirketlerin borsa değerlemelerine dair çarpanlar da dikkat çekti.

Sektör genelinde düşük F/K ve PD/DD oranları öne çıkarken, Turcas Holding 4,17 F/K ile en cazip çarpanlardan birine sahip oldu.

Dört şirketin finansal karnesi ve piyasa rasyoları şu şekilde gerçekleşti:

Tüpraş (TUPRS): 2025/09 kârı 28,31 milyar TL → 2026/09 kârı 121,30 milyar TL (Artış: 92,99 milyar TL, yüzde 328,46) | PD/DD: 1,32 | F/K: 5,65

Aygaz (AYGAZ): 2025/09 kârı 3,57 milyar TL → 2026/09 kârı 11,89 milyar TL (Artış: 8,32 milyar TL, yüzde 233,29) | PD/DD: 0,66 | F/K: 4,59

Turcas Holding (TRCAS): 2025/09 kârı 1,04 milyar TL → 2026/09 kârı 3,11 milyar TL (Artış: 2,07 milyar TL, yüzde 198,21) | PD/DD: 0,56 | F/K: 4,17

TR Doğal Enerji (TRENJ): 2025/09 kârı 1,35 milyar TL → 2026/09 kârı 2,15 milyar TL (Artış: 800 milyon TL, yüzde 59,32) | PD/DD: 1,21 | F/K: 13,47

Analistler, dokuz aylık kâr büyümesi ile son dört çeyrek kârını baz alan F/K oranlarının farklı dönemleri kapsadığını hatırlatarak; orta ve uzun vadeli yatırımcılar açısından büyümenin sürdürülebilirliği ile kâr kalitesinin kritik önem taşıdığını belirtiyor.

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