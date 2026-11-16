Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin yıllık 250 milyon dolarlık alım yapan yabancı bir müşterinin Türkiye’den çekilerek Hindistan’a yöneldiğini açıklamasının ardından gündeme gelen bu gelişme, sektörde büyük yankı uyandırdı.

SİPARİŞLER ASYA VE UZAK DOĞU PAZARINA KAYDIRILDI

Dünya genelinde 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren, günlük yaklaşık 15 milyon çıtçıt üretim kapasitesine ve 4 bin çalışana sahip olan Alman grup, Türkiye operasyonlarını tek taraflı olarak sonlandırdı.

Dikiş iğnelerinden metal aksesuarlara ve elektronik bileşenlere kadar geniş bir yelpazede üretim yapan şirketin, Türkiye'den yaptığı yüz milyonlarca Euroluk alımı farklı ülkelere yönlendirdiği öğrenildi.

Paydaşlara gönderilen bilgilendirme notunda, bölgesel operasyonların bundan böyle Avrupa-Orta Doğu-Afrika ve Uzak Doğu yapılanmaları üzerinden yürütüleceği duyuruldu. Şirketin Türkiye’deki siparişlerini kaydırdığı yeni üretim merkezleri arasında şu ülkeler yer alıyor:

• Hindistan ve Bangladeş

• Çin ve Hong Kong

• Sri Lanka

• Üretimin yakın dönemde başlatıldığı Vietnam

TÜRK TEKSTİLCİLERDEN "ADİL TİCARET İHLALİ" TEPKİSİ

Prym Fashion’ın herhangi bir ödeme takvimi sunmadan İstanbul ofisini kapatması, yerli üreticilerin ve ticari ortakların sert tepkisine yol açtı.

Tedarikçilere yönelik ödenmemiş borçların ve yasal çalışan haklarının belirsiz bırakıldığını vurgulayan sektör temsilcileri, yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yerel taahhütlerden vazgeçmek, operasyonel borçları çözülmeden bırakmak ve yerel ortaklar ile çalışanların doğrudan temas noktalarından mahrum bırakılması; ticari bütünlük, sözleşme yükümlülükleri ve adil ticaret uygulamalarının ciddi bir ihlalidir."

MAĞDUR TEDARİKÇİLERE ORTAK HUKUKİ MÜCADELE ÇAĞRISI

Alman devine üretim yapan yerli firmalar, kurumsal yapılanma değişikliklerinin veya coğrafi taşınma kararlarının ana şirketi uluslararası hukuk kapsamındaki mali ve yasal sorumluluklarından kurtarmayacağının altını çizdi.

Yapılan çağrıda, Prym Fashion İstanbul’un ani kapanış kararından etkilenen tüm tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, iş ortakları ve eski çalışanlar, alacakların tahsili amacıyla koordinasyon kurmaya ve kapsamlı bir hukuki süreç başlatmaya davet edildi.

Kaynak: Tek Referans Gazetesi