Türkiye merkezli kahve zinciri Espressolab'ın uluslararası ortaklık anlaşmasına ilişkin mali ayrıntılar netleşti. Ekonomim'in Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MAIR Group'un finansal raporundan aktardığı bilgilere göre, markanın sahibi Eslab Kahve'nin yüzde 70 hissesinin devri için yaklaşık 105 milyon dolarlık satın alma bedeli öngörüldü. Söz konusu tutar, şirketin tamamı için yaklaşık 150 milyon dolarlık değerlemeye işaret ediyor.

ESPRESSOLAB'IN YÜZDE 70'İ İÇİN 105 MİLYON DOLAR

MAIR Group'un 30 Eylül 2026 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemine ilişkin konsolide finansal tablo dipnotlarında, satın alma için yaklaşık 385 milyon Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi tutarında bedel öngörüldüğü belirtildi.

Söz konusu tutar yaklaşık 105 milyon dolara karşılık geliyor.

Bu rakam üzerinden yapılan hesaplama, Espressolab'ın sahibi Eslab Kahve'nin tamamı için yaklaşık 150 milyon dolarlık bir şirket değerlemesine işaret ediyor.

Ancak açıklanan 105 milyon dolarlık tutar tahmini satın alma bedelini oluşturuyor. Nihai işlem koşulları ve kapanış süreci, satın almanın tamamlanması açısından önem taşıyor.

SATIŞ ANLAŞMASI 23 EYLÜL'DE İMZALANDI

Finansal rapora göre MAIR Group, bağlı ortaklığı aracılığıyla Eslab Kahve'nin yüzde 70 hissesini devralmak üzere 23 Eylül 2026'da pay alım sözleşmesi imzaladı.

Anlaşmaya göre Eslab'ın kurucuları ve mevcut hissedarları şirkette yüzde 30 pay sahibi olmaya devam edecek.

Raporda, 30 Eylül 2026 itibarıyla satın alma işleminin tamamlanmadığı ve düzenleyici kurum onayları ile diğer olağan kapanış koşullarına bağlı olduğu belirtildi.

Bu nedenle söz konusu dönemin finansal tablolarına herhangi bir işletme birleşmesi yansıtılmadı.

ESPRESSOLAB'IN 21 ÜLKEDE 400'DEN FAZLA MAĞAZASI BULUNUYOR

2014 yılında kurulan Espressolab, Türkiye'de başlayan faaliyetlerini uluslararası pazarlara taşıdı.

MAIR Group'un finansal raporuna göre marka, Ağustos 2026 itibarıyla 21 ülkede 400'den fazla kahve mağazasına ulaştı.

Ağırlıklı olarak franchise modeliyle büyüyen şirketin faaliyet alanları yalnızca kahve mağazası işletmeciliğiyle sınırlı değil.

Eslab Kahve; marka yönetimi, franchising, kahve tedariki ve kavurma, ürün tedariki, perakende ve dijital kanallarda da faaliyet gösteriyor.

MAIR GROUP'TAN 1,2 MİLYAR DİRHEMLİK FİNANSMAN ANLAŞMASI

MAIR Group'un raporunda, Espressolab'a ilişkin satın alma anlaşmasının yanı sıra finansman faaliyetlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.

Şirket, 29 Ekim 2026'da Emirates NBD ile 1,2 milyar dirhem tutarında, beş yıl vadeli kredi imkânı anlaşması imzaladığını açıkladı.

Finansmanın grubun sermaye harcaması planlarını ve hedef şirketin satın alma bedelini desteklemek amacıyla oluşturulduğu belirtildi.

(EKONOMİM)