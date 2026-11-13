Gelişme, şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

Bulls Yatırım’ın KAP bildirimine göre şirket, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 5.400.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracı ihracı için SPK’ya ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunmuştu.

Başvuruyu değerlendiren SPK, şirkete ilettiği resmi yazıda; Bulls Yatırım’ın faaliyetlerinin halihazırda geçici olarak durdurulduğunu dikkate alarak söz konusu borçlanma aracı ihraç limiti talebinin işlemden kaldırılmasına karar verildiğini bildirdi.

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