Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre ETILR payları 13 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla temettü hakkı kullanılmış (temettüsüz) olarak işlem görmeye başladı.

Pay sahiplerinin hak kazandığı nakit temettü tutarları, takas sürecinin tamamlanmasının ardından 17 Kasım 2026 Salı günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

ETILR TEMETTÜ VE BAZ FİYAT DETAYLARI

Borsa İstanbul’un yayımladığı veriler doğrultusunda hisseye ilişkin güncel ödeme ve fiyat bilgileri şu şekilde belirlendi:

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0179792 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0152823 TL

• Temettü Sonrası Teorik Baz Fiyat: 6,22 TL