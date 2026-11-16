Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan özel durum açıklamasına göre Mali ve İdari İşler Direktörlüğü görevine Gözde Şekercioğlu atandı.

Netcad Yazılım Yönetim Kurulu’nun 16 Kasım 2026 tarihli ve 2026/237 sayılı kararı doğrultusunda gerçekleştirilen atama, mevcut Mali ve İdari İşler Direktörü Nergiz Çamli’nin emeklilik kararı alması üzerine yapıldı.

Karar kapsamında Gözde Şekercioğlu, 16 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yeni görevine resmen başladı.

DEVİR TESLİM SÜRECİ ORTAK YÜRÜTÜLECEK

Şirket yönetim kurulu, kurumsal işleyişin ve finansal süreçlerin kesintisiz devamlılığını sağlamak amacıyla geçiş dönemine ilişkin özel bir planlama da yaptı.

Buna göre Nergiz Çamli, resmi emeklilik tarihine kadar mevcut sorumluluklarını yeni atanan direktör Gözde Şekercioğlu ile birlikte yürütmeye devam edecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.