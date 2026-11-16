Küresel emtia piyasalarında değerli metaller üzerindeki baskı artarak devam ediyor.

Yeniden güç kazanan enflasyon endişeleri ve önde gelen merkez bankalarının sıkı para politikası adımlarını sürdüreceği beklentisiyle altının ons fiyatı, Ekim 2025’ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Geçtiğimiz haftayı yüzde 4,62’lik değer kaybıyla kapatan ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde de düşüş eğilimini korudu.

Önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,53 gerileyen altının ons fiyatı 3 bin 854 dolar seviyesinden işlem gördü.

Saat 12:28 itibarıyla 3 bin 871 dolarda kayda geçti. Gram altın ise aynı saatlerde 6.250 liradan işlem gördü.

Yılbaşında yaklaşık 5 bin 600 dolar ile tarihi zirvesini test eden ons altın, söz konusu rekor seviyeden bu yana değerinin neredeyse üçte birini kaybetmiş oldu.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı ihtimalini gündemde tutması, faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerindeki satış baskısını tetikleyen ana unsur olarak öne çıkıyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA DÜŞÜŞE EŞLİK ETTİ

Altın fiyatlarındaki sert geri çekilme, diğer değerli metallere de yansıdı:

• Gümüş: Ons fiyatı yüzde 2'yi aşan kayıpla 47 dolar bandına geriledi.

• Platin ve Paladyum: Küresel büyüme ve sıkılaşma endişelerinin etkisiyle günü değer kaybıyla sürdürdü.

PİYASALARIN GÖZÜ FED BAŞKANI WARSH VE ORTA DOĞU'DA

Piyasa analistleri, kısa vadede değerli metallerin yönü üzerinde iki temel başlığın belirleyici olacağını vurguluyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Fed Başkanı Kevin Warsh'un bugün gerçekleştireceği konuşmada vereceği para politikası mesajları, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

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