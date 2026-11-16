Altın piyasasında geçen hafta yaşanan sert satışların ardından yeni haftanın ilk işlem gününde de aşağı yönlü hareket devam ediyor. Doların güçlenmesi, ABD tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentiler altın fiyatlarını baskılıyor.

16 Kasım Pazartesi sabahı itibarıyla ons altın yüzde 0,30 düşüşle 3.870,79 dolardan işlem görürken gram altın yüzde 0,14 gerileyerek 6.271,66 TL satış fiyatına indi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Reuters'ın haberine göre, ons altın geçen hafta yüzde 4,5 değer kaybederek bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyelerine geriledi.

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri, Fed'in para politikasında sıkı duruşunu koruyacağı beklentisini güçlendirdi.

Piyasalarda Fed'in aralık ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 92 olarak fiyatlanırken 50 baz puanlık artırım ihtimali yüzde 8 seviyesinde bulunuyor.

Faizlerin yükselmesi, yatırımcılara faiz getirisi sunmayan altının cazibesini azaltırken güçlü dolar da fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

ANALİSTTEN ALTIN İÇİN YENİ UYARI

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Reuters'a yaptığı değerlendirmede, güçlü dolar, yüksek ABD tahvil getirileri ve aralık ayına ilişkin faiz artırımı beklentilerinin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Waterer, mevcut fiyat seviyelerinde altının görünümünü nötr ile hafif negatif arasında değerlendirdi.

Analiste göre Fed Başkanı Kevin Warsh'ın daha sıkı para politikasına işaret eden açıklamaları satış baskısını artırabilir. Ekonomik büyümeye ilişkin temkinli mesajlar ise altına destek sağlayabilir.

ONS ALTINDA 3.880 DOLAR KRİTİK! DAHA FAZLA DÜŞÜŞ GELİR Mİ?

Finans analisti İslam Memiş'in 15 Kasım'da aktarılan son değerlendirmesinde, ons altın için 3.880 dolar seviyesi öne çıktı.

Memiş, ons altının bu seviyenin altına gerilemesi ve satış baskısının sürmesi halinde 3.750 doların gündeme gelebileceğini belirtti.

Gram altında ise kısa vadede 6.000-6.500 TL bandına dikkat çekti.

16 Kasım sabahında ons altının 3.870 dolar civarında işlem görmesi, analistin işaret ettiği 3.880 dolar seviyesinin altına inildiğini gösteriyor. Ancak bu hareketin kalıcı olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Altın yatırımcıları bu hafta ABD Merkez Bankasından gelecek açıklamalara odaklandı.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın 16 Kasım Pazartesi günü yapacağı değerlendirmelerin ardından 18 Kasım Çarşamba günü yayımlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları da faiz politikasının geleceğine ilişkin ipuçları verecek.

Faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi halinde altın üzerindeki baskının devam edebileceği, beklentilerin zayıflaması durumunda ise fiyatlarda toparlanma görülebileceği değerlendiriliyor.

16 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada sabah saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 6.270,71 TL – Satış 6.271,66 TL

Çeyrek altın: Alış 10.034,05 TL – Satış 10.255,13 TL

Yarım altın: Alış 20.005,61 TL – Satış 20.510,60 TL

Cumhuriyet altını: Alış 40.136,19 TL – Satış 40.895,08 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL

Ziynet altın: Alış 40.136,65 TL – Satış 40.895,75 TL

Ata altın: Alış 41.830,25 TL – Satış 42.887,10 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL – Satış 108.877,00 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL

Ons altın: Alış 3.870,17 dolar – Satış 3.870,79 dolar