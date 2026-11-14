İç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarının seyrinde etkili oluyor. Peki, gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar? İşte günün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.279,53 TL

Satış: 6.280,54 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.047,25 TL

Satış: 10.268,68 TL

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 3.877,91 dolar

Satış: 3.878,44 dolar

14 Kasım 2026 Cumartesi günü günün ilk saatlerinde altın fiyatları bu seviyelerden işlem görüyor. Altın alım satımı yapacakların güncel piyasa verilerini takip etmesi önem taşıyor.

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