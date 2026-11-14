Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 13 Kasım 2026 tarihli ve 2026/80 sayılı haftalık bülteninde, tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin dikkat çeken bir karar yayımlandı.

Kurul, 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kapsamında halka açık şirketler tarafından yapılabilecek isteğe bağlı iade ödemelerine ilişkin esasları belirledi.

13 Kasım 2026 tarihli ve 83/2002 sayılı Kurul Kararı, şirketlerin isteğe bağlı iade ödemelerine ilişkin SPK'ya iletilen görüş talepleri doğrultusunda alındı.

HİSSE FİYATINI ETKİLEYEBİLECEK İADE ÖDEMELERİ AÇIKLANACAK

SPK'nın kararına göre, halka açık şirketlerin yapmayı planladıkları isteğe bağlı iade ödemelerinin büyüklüğü ve yatırımcılar üzerindeki olası etkileri dikkate alınacak.

İade tutarının şirketin pay fiyatını veya yatırımcı kararlarını etkileyebilecek nitelikte olduğunun değerlendirilmesi halinde, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında açıklama yapılması gerekecek.

Böylece yatırımcı kararlarını etkileyebilecek nitelikteki isteğe bağlı iade ödemeleri, özel durum açıklaması yükümlülüğü kapsamında değerlendirilecek.

İADE ÖDEMELERİ GENEL KURUL GÜNDEMİNE TAŞINACAK

Kurul, isteğe bağlı iade ödemeleri konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik de karar aldı.

Buna göre halka açık şirketler, söz konusu ödemeler hakkında genel kurul toplantılarında ayrı bir gündem maddesiyle pay sahiplerine bilgi verecek.

Karar kapsamında şirketlerin gerçekleştireceği isteğe bağlı iade ödemelerine ilişkin bilgilendirme süreçleri belirlenmiş oldu.

FİNANSAL TABLOLARDA DA AÇIKLANACAK

SPK, isteğe bağlı iade ödemelerinin şirketlerin finansal tablolarında nasıl ele alınacağına ilişkin esasları da duyurdu.

Buna göre ödemelerin finansal tablolarda sunulması ve dipnotlarda açıklanmasına ilişkin hususlar, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde değerlendirilecek.

Ayrıca finansal tablo dipnotlarında, gerçekleştirilen ödemenin 7596 sayılı Kanun kapsamında yapılan isteğe bağlı bir iade ödemesi olduğu bilgisine yer verilecek.