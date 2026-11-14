Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), E-Data Teknoloji (EDATA), Kardemir Çelik (KARCL) ve Graintürk Holding (GRTHO) hisselerinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 65 farklı kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul, ilgili kişi ve kuruluşlara iki yıl işlem yasağı getirirken bazı kişilerin sermaye piyasası lisanslarını iptal etti. Ayrıca 12 internet adresine erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatılması kararlaştırıldı.

SPK'DAN EDATA, KARCL VE GRTHO HİSSELERİNE İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU

SPK'nın açıkladığı kararlara göre, en fazla suç duyurusu Kardemir Çelik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle yapıldı.

Suç duyurusu kararlarının hisselere göre dağılımı şöyle:

Hisse Kişi sayısı E-Data Teknoloji (EDATA) 8 Kardemir Çelik (KARCL) 44 Graintürk Holding (GRTHO) 24 Toplam kayıt 76

Kurulun incelemelerinde aynı kişilerin farklı hisselerdeki işlemler nedeniyle birden fazla kez listelenmesi sonucunda suç duyurusu kararları 65 farklı kişiyi kapsadı.

SPK'DAN 2 YIL İŞLEM YASAĞI KARARI

Kurul, üç hissenin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemeler kapsamında ilgili kişi ve kuruluşlara iki yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Yasaklar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'inci maddesi ile Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin ilgili hükümlerine dayandırıldı.

Kardemir Çelik (KARCL) pay piyasasına ilişkin işlem yasağı kararında A1 Capital Portföy Yönetimi, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, Pardus Portföy Yönetimi, Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Tera Portföy Yönetimi ve Tera Yatırım Bankası da yer aldı.

Söz konusu kuruluşlar hakkındaki işlem yasaklarının kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirilen işlemlerle sınırlı olduğu belirtildi.

Graintürk Holding (GRTHO) paylarına ilişkin kararda ise Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye, GRTHO hissesinde kendi nam ve hesabına gerçekleştirdiği işlemlerle sınırlı olmak üzere iki yıllık işlem yasağı getirildi.

SERMAYE PİYASASI LİSANSLARI DA İPTAL EDİLDİ

SPK, haklarında suç duyurusu kararı alınan bazı kişilerin sahip oldukları sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesini de kararlaştırdı.

Bültende EDATA, KARCL ve GRTHO pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle lisansları iptal edilen kişiler ayrı tablolar halinde açıklandı.

Lisans iptalleri, ilgili tebliğin 17'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında gerçekleştirildi.

SPK'DAN 12 İNTERNET ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ KARARI

Kurul, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyetlerin önlenmesi amacıyla 12 internet adresine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Karar kapsamında destekfon.com, ekolmenkul.com.tr, maxisfonyonetimi.com, etyatmenkul.com ve inveoyatirim.com gibi adresler yer aldı.

Ayrıca destekportfoyyonetim.com, maxisportfoyyonetimi.com ve etyatmenkul.com alan adları altında bulunan bazı internet şubesi, kullanıcı girişi ve kayıt sayfaları da erişim engeli için işlem yapılacak adresler arasında sıralandı.

Toplam 12 ayrı internet adresini kapsayan karar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca alındı.

Kurul, söz konusu tedbirlerin yatırımcıların hak ve yararlarının korunması ve sermaye piyasalarında izinsiz faaliyetlerin önlenmesi amacıyla uygulanacağını bildirdi.

SUÇ DUYURUSU YAPILAN KİŞİLER İÇİN ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ

SPK, suç duyurusu kararlarının yer aldığı tablolarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerine de dikkat çekti.

Buna göre, ilgili hükümden yararlanmak isteyen kişilerin elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katı tutarında, ancak 500 bin TL'den az olmamak üzere ödeme yapmaları gerekiyor.

Ödemelerin Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili hesabına yapılması ve ödeme belgelerinin aynı süre içinde SPK'ya iletilmesi şartı bulunuyor.

Suç duyurusu kararları, ilgili kişiler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü bulunduğu anlamına gelmiyor.