Altın piyasasında dijitalleşmeyle birlikte yeni bir yatırım dönemi gündeme geliyor. Dünya Altın Konseyi (WGC), dijital altının önündeki engellerin aşılması halinde piyasada 700 milyar dolara kadar yeni talep oluşabileceğini öngördü. Ancak bu potansiyelin hayata geçmesi için yatırımcı güveninin sağlanması ve fiziki altın rezervlerinin şeffaf biçimde doğrulanması gerekiyor.

Raporda, söz konusu talebin tamamen gerçekleşmesi halinde mevcut fiziki altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yakın büyüklükte yeni bir piyasanın oluşabileceği ifade edildi.

DİJİTAL ALTIN YATIRIM ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİREBİLİR

Dijitalleşme, altının geleneksel bir değer saklama aracı olmasının ötesinde farklı kullanım alanları kazanmasını sağlıyor. Fiziki altına dayalı dijital varlıklar, geleneksel yatırım araçlarına alternatif oluşturabilecek özellikleriyle öne çıkıyor.

Blockchain teknolojisi sayesinde altının daha hızlı transfer edilmesi, ödeme işlemlerinde kullanılması ve saklama maliyetlerinin azaltılması mümkün olabiliyor. Bu özelliklerin dijital altının kullanım alanlarını genişleterek daha fazla yatırımcıya ulaşmasını sağlayabileceği değerlendiriliyor.

700 MİLYAR DOLARLIK TALEP İÇİN GÜVEN ŞART

Dijital altının yaygınlaşmasının önündeki en önemli engellerden biri yatırımcı güveni olarak gösteriliyor. Yatırımcıların dijital varlıkların gerçekten güvenli fiziki altın rezervleriyle desteklendiğinden emin olması gerekiyor.

Bu kapsamda fiziki altın rezervlerinin bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanması ve şeffaf biçimde raporlanması önem taşıyor. Söz konusu uygulamaların dijital altın piyasasına duyulan güveni artırarak daha geniş yatırımcı kitlelerinin katılımını destekleyebileceği belirtiliyor.

TETHER GOLD'UN FİZİKİ ALTIN REZERVİ 25,7 TONA ULAŞTI

Dijital altın piyasasındaki büyümeye ilişkin dikkat çeken örneklerden biri de dünyanın en büyük altın destekli tokeni Tether Gold (XAU₮) oldu.

Tether Gold'un 2025 yılı mali tabloları KPMG ABD tarafından bağımsız denetimden geçirildi. Denetim kapsamında tokenleri destekleyen fiziki altın külçelerinin varlığı tek tek doğrulandı.

Tether Gold'u destekleyen fiziki altın miktarı, 2026 yılının ilk dokuz ayında yüzde 59 artarak 25,7 tona yükseldi. Bu rezervlerin toplam değeri ise 3,44 milyar dolar olarak kaydedildi.

DİJİTAL ALTIN PİYASASINDA GÖZLER YATIRIMCI GÜVENİNDE

Dünya Altın Konseyi'nin öngördüğü 700 milyar dolarlık potansiyel, dijital altının geleneksel yatırım araçları karşısındaki konumunu güçlendirebilecek bir büyüklüğe işaret ediyor.

Ancak bu talebin ortaya çıkması, fiziki altın rezervlerine duyulan güvenin artırılmasına, bağımsız denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine ve dijital altının benimsenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına bağlı olacak.

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