Altın fiyatlarında sert satış dalgası! Ons altın haftalık yüzde 5 değer kaybederek 3 bin 883,94 dolara gerilerken, yatırımcıları tedirgin eden bir tahmin geldi. Kitco News'te yer alan habere göre; Ünlü analist Jesse Colombo, 3 bin 900 dolarlık kritik desteğin kırılması halinde altında düşüşün derinleşebileceğini belirtti. Colombo, ons altının 3 bin 400-3 bin 500 dolar bandına kadar çekilebileceği uyarısında bulundu. Gözler şimdi altının yönünü belirleyebilecek kritik seviyeye çevrildi.

ALTINDA 3 BİN 400 DOLAR UYARISI

Analist Colombo, altının 3 bin 900 dolar seviyesindeki desteğinin güçlü biçimde kırılması halinde fiyatların en az 400 dolar daha gerileyebileceğini öngördü.

Bu seviyenin altında 3 bin 400-3 bin 500 dolar bandına kadar önemli bir destek boşluğu bulunduğunu belirten Colombo, olası bir kırılmanın ardından ons altının 3 bin 500 dolar civarına yönelmesini beklediğini söyledi.

Söz konusu destek bölgesinin Ekim-Kasım 2025 dönemindeki dip seviyelerinden bu yana korunduğunu hatırlatan analist, altının mart ayında yaşanan sert satışlarda ve haziran-temmuz döneminde de aynı seviyeden destek bulduğunu aktardı.

Colombo, fiyatların kısa süreli olarak destek seviyesinin altına inmesinin tek başına düşüşün devam edeceği anlamına gelmediğini vurguladı. Altının geçmişte de benzer hareketlerle zarar-kes emirlerini tetiklediğini, ardından yeniden toparlandığını belirtti.

Bu nedenle 3 bin 900 dolar desteğinin kırıldığından emin olmak için fiyatların söz konusu seviyenin belirgin şekilde altına gerilemesi gerektiğini ifade etti.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? DOLAR ENDEKSİNDEKİ YÜKSELİŞ ALTINI BASKILIYOR

Colombo'ya göre altın fiyatlarının kısa vadeli yönünü belirleyecek başlıca unsurlardan biri doların seyri olacak.

Doların güçlenmesinin değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırdığını belirten analist, dolar endeksinin 102-103 seviyelerinin üzerine çıktığına dikkat çekti.

Dolar endeksindeki yükseliş ivmesi sona ermeden altın fiyatlarında kalıcı bir dip oluştuğunu söylemenin erken olacağını ifade eden Colombo, doların değer kazanmaya devam etmesi halinde 3 bin 900 dolarlık desteğin aşağı yönlü kırılabileceğini kaydetti.

Yükselen faiz oranları ve teknoloji hisselerindeki satışların da altın piyasasındaki fiyat hareketlerinde etkili olduğunu belirtti.

Dolar endeksi 15 Kasım itibarıyla 103,410 bandında bulunuyor.

ONS ALTIN HAFTALIK YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

Uluslararası piyasalarda ons altın, haftalık bazda yüzde 5 değer kaybederek 3 bin 883,94 dolara geriledi.

Haftaya 4 bin 120 dolar bandının üzerindeki zirve seviyelerinden başlayan spot altın, beş günlük işlem döneminde yoğun satış baskısıyla karşılaştı.

Hafta içerisinde 3 bin 867,76 dolara kadar gerileyen ons altın, perşembe günü bu seviyeyle haftanın en düşük noktasını test etti.

Son işlem gününde ise tepki alımlarıyla karşılaşan altın, sınırlı yükseliş kaydetti.

15 Kasım 2026 güncel altın fiyatları şöyle;

Altın türü Alış fiyatı Satış fiyatı Gram altın 6.279,53 TL 6.280,54 TL Çeyrek altın 10.047,25 TL 10.268,68 TL Altın/Ons 3.883,41 dolar 3.885,57 dolar

GOLDMAN SACHS VE STANDARD CHARTERED ALTIN TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Altın fiyatlarında satış baskısı sürerken uluslararası yatırım bankalarından da aşağı yönlü tahmin revizyonları geldi. Goldman Sachs ve Standard Chartered, ons altına ilişkin fiyat beklentilerini düşürürken uzun vadeli olumlu görünümlerini korudu.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 yıl sonu ons altın tahminini 4 bin 650 dolardan 4 bin 150 dolara indirdi. Banka, 2027 yıl sonu beklentisini ise önce 5 bin 400 dolardan 4 bin 800 dolara çekti. 14 Kasım'da yapılan son revizyonda 2027 yıl sonu hedefi 150 dolar daha düşürülerek 4 bin 650 dolar olarak güncellendi.

Londra merkezli Standard Chartered da altın fiyat hedeflerini aşağı yönlü revize etti. Banka, üç aylık ons altın tahminini 4 bin 750 dolardan 4 bin 350 dolara, 12 aylık beklentisini ise 5 bin dolardan 4 bin 700 dolara düşürdü.

Standard Chartered, doların güçlenmesi ve yüksek faiz oranlarının altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtirken merkez bankalarının alımları ve yatırım talebinin uzun vadede fiyatları destekleyebileceğine dikkat çekti. Banka, altına ilişkin pozitif değerlendirmesini korudu.