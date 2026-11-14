Ons altın 3 bin 852 dolara gerileyerek 13 ayın en düşük seviyesini gördü. Goldman Sachs, Fed'in yeni faiz artırımlarına gideceği beklentisiyle 2027 yıl sonu ons altın fiyatı tahminini 4 bin 800 dolardan 4 bin 650 dolara indirdi. Banka, tahminini aşağı yönlü revize etmesine rağmen mevcut spot fiyatlara kıyasla altında yüzde 16 yükseliş potansiyeli öngörüyor.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler doğrultusunda 2027 yıl sonu altın fiyatı tahminini aşağı yönlü güncelledi.

Banka, daha önce ons altın için açıkladığı 4 bin 800 dolarlık hedef fiyatını 150 dolar düşürerek 4 bin 650 dolara çekti. Böylece altın tahmininde yaklaşık yüzde 3,1'lik aşağı yönlü revizyona gidildi.

Buna karşın Goldman Sachs, mevcut spot fiyatlar üzerinden hesaplandığında Aralık 2027'ye kadar ons altında yüzde 16 yükseliş potansiyeli bulunduğunu değerlendiriyor.

FED'İN FAİZ ARTIRIMLARI ALTIN FİYATLARINI BASKILAYABİLİR

Tahmin değişikliğinde ABD'de faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in Aralık 2026'da gerçekleştirmesini bekledikleri ikinci faiz artırımının ardından Mart 2027'de 25 baz puanlık üçüncü bir faiz artırımına daha gidebileceğini öngörüyor.

Mart 2027'ye ilişkin yeni faiz artışı beklentisi, altın fiyatları üzerindeki baskının gelecek yılın ilk aylarında da devam edebileceğine işaret ediyor.

Faizlerin yüksek seviyelerde kalması, yatırımcıların faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelmesine neden olarak altının cazibesini azaltabiliyor. Goldman Sachs'ın fiyat hedefini aşağı çekmesinde de bu beklentinin etkili olduğu belirtiliyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI DESTEĞİNİ KORUYOR

Özel sektör yatırımcılarının altın talebinde zayıflama beklenmesine rağmen merkez bankalarının alımları, değerli metalin uzun vadeli görünümünü destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Goldman Sachs, özellikle Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarının ve küresel ölçekte devam eden rezerv talebinin fiyatlar açısından destekleyici olmayı sürdüreceğini değerlendiriyor.

Bu gelişmeler, bankanın kısa vadeli faiz baskısına rağmen altına ilişkin uzun vadeli olumlu beklentisini korumasında etkili oluyor.

ALTINDA TOPARLANMA İÇİN ARALIK 2027 BEKLENTİSİ

Goldman Sachs'a göre altın fiyatlarında toparlanmanın güç kazanmasında Fed'in Aralık 2027'de faiz indirimlerine başlaması belirleyici olabilir.

Para politikasında gevşeme sürecine girilmesiyle yatırımcıların yeniden altına yönelmesi ve değerli metale yönelik talebin artması bekleniyor.

Banka, merkez bankalarının devam eden altın alımlarının da bu süreci destekleyebileceğini değerlendiriyor. Goldman Sachs'ın yeni tahminine göre ons altın, kısa vadeli baskılara rağmen 2027 yıl sonunda 4 bin 650 dolar seviyesine ulaşabilir.

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