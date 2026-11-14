Aracı kurumun haftalık işlemlerde net hacim 3,39 milyar TL olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da 9-13 Kasım 2026 haftasında Yatırım Finansman üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde yatırımcıların en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

Haftalık verilere göre alım tarafında 680,5 milyon TL'lik net işlem hacmiyle BIMAS ilk sırada yer aldı. BIMAS'ı 631,8 milyon TL ile GARAN, 625,9 milyon TL ile TUPRS takip etti.

Alım listesinde ayrıca AKBNK ve EREGL hisseleri öne çıktı. AKBNK'de 505,8 milyon TL, EREGL'de ise 301,3 milyon TL net alım gerçekleştirildi.

SATIŞ LİSTESİNDE THYAO İLK SIRADA

Satış tarafında ise Türk Hava Yolları (THYAO) açık ara ilk sırada yer aldı. Hissede 656,7 milyon TL'lik net satış gerçekleşti. THYAO, toplam net satışların yüzde 45,23'ünü oluşturdu.

THYAO'yu 98,6 milyon TL ile AKSEN takip ederken, ŞOK Marketler (SOKM) hisselerinde 72 milyon TL net satış yapıldı. BRSAN'da 50,9 milyon TL, MGROS'ta ise 38,3 milyon TL net satış gerçekleşti.

9-13 Kasım haftasında en çok net alım yapılan hisseler

Hisse Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) BIMAS 680.528.709 %14,04 384,104 GARAN 631.894.193 %13,03 154,191 TUPRS 625.985.121 %12,91 345,933 AKBNK 505.842.167 %10,43 70,512 EREGL 301.381.271 %6,22 32,165

Kaynak: ForInvest

9-13 Kasım haftasında en çok net satış yapılan hisseler

Hisse Net satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) THYAO -656.771.079 %45,23 321,228 AKSEN -98.607.302 %6,79 70,823 SOKM -72.042.219 %4,96 47,493 BRSAN -50.984.180 %3,51 661,265 MGROS -38.397.854 %2,64 467,822

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