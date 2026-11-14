Şirketin beklentilerin üzerinde net kâr açıklaması ve güçlü ürün marjları, gelecek döneme ilişkin olumlu beklentileri destekledi. Bilanço sonrasında 9 aracı kurum Tüpraş hisseleri için hedef fiyatını açıkladı. Kurumların hedef fiyat ortalaması 475,11 TL olurken, son kapanış fiyatına göre yükseliş potansiyeli yüzde 32,34 olarak hesaplandı.

Tüpraş'ın üçüncü çeyrek bilançosunun ardından 9 farklı aracı kurumdan hisseye yönelik hedef fiyat değerlendirmesi geldi. Açıklanan hedef fiyatlar 395 TL ile 510 TL arasında değişti.

TUPRS hissesi için belirlenen en yüksek hedef fiyat 510 TL ile Vakıf Yatırım'dan gelirken, en düşük hedef fiyat 395 TL ile Şeker Yatırım tarafından açıklandı.

TÜPRAŞ İÇİN HEDEF FİYAT ORTALAMASI 475,11 TL

Dokuz aracı kurumun açıkladığı hedef fiyatların ortalaması 475,11 TL oldu. Tüpraş'ın 359 TL seviyesindeki son kapanış fiyatı dikkate alındığında, hedef fiyat ortalamasına göre yükseliş potansiyeli yüzde 32,34 seviyesinde hesaplandı.

Hedef fiyat açıklayan kurumlar arasında Tacirler Yatırım, Deniz Yatırım, Kuveyt Türk Yatırım, Gedik Yatırım, İş Yatırım, Şeker Yatırım, Vakıf Yatırım, Ak Yatırım ve QNB Invest yer aldı.

TÜPRAŞ İÇİN AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Aracı kurum Tarih Hedef fiyat Tavsiye Tacirler Yatırım 9 Kasım 481 TL Al Deniz Yatırım 9 Kasım 494 TL Al Kuveyt Türk Yatırım 9 Kasım 458 TL Al Gedik Yatırım 9 Kasım 501 TL Endekse paralel getiri İş Yatırım 9 Kasım 477 TL Al Şeker Yatırım 9 Kasım 395 TL Al Vakıf Yatırım 9 Kasım 510 TL Endeks üstü getiri Ak Yatırım 9 Kasım 480 TL Endeks üstü getiri QNB Invest 9 Kasım 480 TL Endeks üstü getiri Ortalama 475,11 TL

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 510 TL

Tüpraş için açıklanan hedef fiyatlar arasında 510 TL ile Vakıf Yatırım ilk sırada yer aldı. Gedik Yatırım 501 TL, Deniz Yatırım 494 TL hedef fiyat belirledi.

Tacirler Yatırım 481 TL, Ak Yatırım ve QNB Invest 480 TL, İş Yatırım 477 TL, Kuveyt Türk Yatırım 458 TL hedef fiyat açıkladı. Şeker Yatırım'ın hedef fiyatı ise 395 TL oldu.

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