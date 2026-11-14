Zorlu Enerji yüzde 12,03'lük yükselişle haftanın en çok kazandıran hissesi olurken, Doğuş Otomotiv yüzde 9,79'luk düşüşle en fazla değer kaybeden hisse olarak kayıtlara geçti.

BIST 100 endeksinde geçen haftanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu. Haftanın en fazla yükselen beş hissesinde getiriler yüzde 9'u aşarken, en çok düşen beş hissede kayıplar yüzde 7 ile yüzde 10 arasında gerçekleşti.

Kazandıran hisseler arasında enerji, kimya, havacılık, içecek ve sağlık sektörlerinden şirketler öne çıktı. En fazla değer kaybeden hisselerde ise otomotiv, gıda, taşımacılık, madencilik ve perakende sektörleri yer aldı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN 5 HİSSESİ

BIST 100 endeksinde haftanın en fazla kazandıran hissesi Zorlu Enerji Elektrik Üretim (ZOREN) oldu. ZOREN hisseleri haftalık bazda yüzde 12,03 değer kazanarak listenin ilk sırasına yerleşti.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii (AKSA), yüzde 10,94'lük yükselişle haftanın en çok kazandıran ikinci hissesi oldu. Böylece Zorlu Enerji ve Aksa Akrilik, haftalık getirisi yüzde 10'u aşan şirketler olarak öne çıktı.

Üçüncü sırada yüzde 9,68 yükselişle Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) yer aldı. Coca-Cola İçecek (CCOLA) yüzde 9,62'lik artışla dördüncü, MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK) ise yüzde 9,13'lük yükselişle beşinci sırada bulundu.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri:

Zorlu Enerji (ZOREN): %12,03

Aksa Akrilik (AKSA): %10,94

Pegasus (PGSUS): %9,68

Coca-Cola İçecek (CCOLA): %9,62

MLP Sağlık (MPARK): %9,13

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN 5 HİSSESİ

BIST 100 endeksinde haftanın en fazla değer kaybeden hissesi Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret (DOAS) oldu. DOAS hisseleri haftalık yüzde 9,79 gerileyerek kaybettirenler listesinin ilk sırasında yer aldı.

Ülker Bisküvi Sanayi (ULKER), yüzde 9,37'lik düşüşle haftanın en çok kaybettiren ikinci hissesi oldu. Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret (GRSEL) ise yüzde 9,06 değer kaybederek üçüncü sıraya yerleşti.

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren CVK Maden İşletmeleri (CVKMD) yüzde 8,73'lük düşüşle dördüncü sırada yer alırken, Şok Marketler Ticaret (SOKM) yüzde 7,06 gerileyerek haftanın en fazla kaybettiren beşinci hissesi oldu.

Haftanın en çok kaybettiren hisseleri:

Doğuş Otomotiv (DOAS): %-9,79

Ülker (ULKER): %-9,37

Gür-Sel Turizm (GRSEL): %-9,06

CVK Maden (CVKMD): %-8,73

Şok Marketler (SOKM): %-7,06

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