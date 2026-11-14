Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisini beraberinde getirdi. Benzinin litre fiyatına 12 Kasım'da yapılan 3,54 TL'lik indirimin ardından bu kez motorin için indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren 4 TL indirim yapılması bekleniyor.

Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 92 doların altına gerilemesi, rafineri çıkış fiyatlarında da düşüşe neden oldu. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzine yapılan indirimin pompaya yansımasıyla gözler motorin fiyatlarına çevrildi.

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

“Motorine indirim geldi mi?” ve “Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?” soruları sürücülerin gündeminde yer alıyor. Benzin fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorin için de indirim beklentisi oluştu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren 4 TL indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin pompaya yansımasıyla motorin fiyatlarında önemli bir gerileme yaşanması öngörülüyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları şehirler ve dağıtım bölgelerine göre farklılık gösteriyor. İşte paylaşılan güncel fiyatlar:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,20 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,00 TL

Motorin: 95,10 TL

LPG: 50,10 TL

Ankara

Benzin: 72,20 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 50,70 TL