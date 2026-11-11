Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre akaryakıt ürünlerinde peş peşe iki büyük indirim dalgası kapıda.

Piyasa kaynaklarının aktardığı son gelişmelere göre indirim takvimi ve beklenen tutarlar şu şekilde şekillendi:

• Benzine İlk İndirim: 12 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında yaklaşık 3 TL indirim yapılması planlanıyor.

• Motorine İkinci Dalga: 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren ise motorin (dizel) grubunda litre başına yaklaşık 4 TL'lik düşüş öngörülüyor.

• Otogaz (LPG): Otogaz tarafında ise mevcut fiyatların korunması, kısa vadede yeni bir fiyat değişikliğinin olmaması bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,60 TL

Motorin litre fiyatı: 95,20 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,40 TL

Motorin litre fiyatı: 95,00 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 75,60 TL

Motorin litre fiyatı: 96,30 TL

LPG litre fiyatı: 50,79 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 75,80 TL

Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL