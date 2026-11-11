Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki gevşeme ve döviz kurundaki dengelenme çabası, uzun süredir maliyet artışlarıyla mücadele eden araç sahiplerine nefes aldırmaya hazırlanıyor.
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre akaryakıt ürünlerinde peş peşe iki büyük indirim dalgası kapıda.
Piyasa kaynaklarının aktardığı son gelişmelere göre indirim takvimi ve beklenen tutarlar şu şekilde şekillendi:
• Benzine İlk İndirim: 12 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında yaklaşık 3 TL indirim yapılması planlanıyor.
• Motorine İkinci Dalga: 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren ise motorin (dizel) grubunda litre başına yaklaşık 4 TL'lik düşüş öngörülüyor.
• Otogaz (LPG): Otogaz tarafında ise mevcut fiyatların korunması, kısa vadede yeni bir fiyat değişikliğinin olmaması bekleniyor.
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 74,60 TL
Motorin litre fiyatı: 95,20 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 74,40 TL
Motorin litre fiyatı: 95,00 TL
LPG litre fiyatı: 50,10 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 75,60 TL
Motorin litre fiyatı: 96,30 TL
LPG litre fiyatı: 50,79 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 75,80 TL
Motorin litre fiyatı: 96,60 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL