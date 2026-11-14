9-13 Kasım haftasında yatırım araçlarının performansı belli oldu. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 3,14 yükselerek haftanın kazandıranları arasında yer alırken, dolar yüzde 0,41 değer kazandı. Altın, gümüş ve Bitcoin ise haftayı kayıpla tamamladı. Bitcoin'deki haftalık düşüş yüzde 11,60'a ulaştı.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, 9-13 Kasım haftasında yatırım araçlarının performansına yansıdı. Haftalık bazda dolar ve BIST 100 endeksi yükseliş kaydederken, değerli metallerde ve kripto para piyasasında düşüş görüldü.

HAFTANIN KAZANDIRAN YATIRIM ARAÇLARI

Haftanın en fazla kazandıran yatırım araçlarından biri Borsa İstanbul BIST 100 endeksi oldu. Endeks, haftalık bazda yüzde 3,14 değer kazanarak 11.842,82 puandan kapandı.

Dolar da haftayı yükselişle tamamladı. Doların haftalık artışı yüzde 0,41 olurken, kapanış fiyatı 50,36 TL olarak kaydedildi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE KAYIP DERİNLEŞTİ

Değerli metallerde ise haftalık bazda düşüş öne çıktı. Ons altın yüzde 4,57 değer kaybederek 3.884,77 dolardan kapanış yaptı. Gram altın ise yüzde 4,15 gerileyerek 6.289 TL seviyesine indi.

Gümüş fiyatlarında da düşüş yaşandı. Gram gümüş haftalık bazda yüzde 5,77 değer kaybederek 78,94 TL'den kapandı. Ons gümüş de yüzde 5,77 düşüşle 48,75 dolar seviyesinde haftayı tamamladı.

BİTCOİN HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENLERİ ARASINDA

Kripto para piyasasında da satış baskısı etkili oldu. Bitcoin, haftalık bazda yüzde 11,60 değer kaybederek 67.220 dolar seviyesinde işlem gördü.

Böylece 9-13 Kasım haftasında BIST 100 ve dolar yatırımcısına kazandırırken, altın, gümüş ve Bitcoin yatırımcıları haftayı kayıpla tamamladı.

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