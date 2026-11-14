İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2027 yılı su ve atık su tarifelerinde indirime gitmeye hazırlanıyor. Genel Kurul'a sunulan teklifle konutlarda indirimli ilk kademe sınırının 6 metreküpten 10 metreküpe çıkarılması ve ilk 10 metreküp suyun birim fiyatının 22 liraya düşürülmesi önerildi. Teklifin kabul edilmesi halinde 10 metreküpe kadar su tüketen aboneler yüzde 63'e varan indirimden yararlanabilecek.

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmirlilerin ekonomik yükünü hafifletmek ve suyun tasarruflu kullanımını teşvik etmek amacıyla yeni bir tarife düzenlemesi hazırladı. İZSU Genel Kurulu'nda görüşmeye açılan düzenlemeyle özellikle düşük ve orta düzeyde su tüketen konut ve iş yeri abonelerinin daha avantajlı fiyatlardan yararlanması hedefleniyor.

Teklif kapsamında 40 metreküpe kadar olan tüketim kademelerinde birim fiyatların düşürülmesi öngörülüyor. Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise konut abonelerinde indirimli ilk tüketim sınırının genişletilmesi oldu.

KONUTLARDA İNDİRİMLİ SU TARİFESİ 10 METREKÜPE ÇIKIYOR

Mevcut tarifede 1 Haziran 2026'dan bu yana uygulanan 0-6 metreküplük indirimli tüketim sınırının, yeni düzenlemeyle 10 metreküpe çıkarılması önerildi.

Konut abonelerinde ilk 6 metreküp için 25 TL olan su ve atık su birim bedelinin, ilk 10 metreküp için 22 TL'ye düşürülmesi planlanıyor. Böylece 0-10 metreküp tüketim aralığında yüzde 63'e varan indirim sağlanması hedefleniyor.

İndirimli tüketim sınırının genişletilmesiyle birlikte 1 milyon 264 bin 925 konut abonesinin yeni tarifeden yararlanması bekleniyor.

11-20 METREKÜP SU TÜKETENLERE YÜZDE 30 İNDİRİM

İZSU'nun hazırladığı teklifte orta düzeyde su tüketen konut aboneleri için de fiyat indirimi yer alıyor.

Buna göre 11-20 metreküp tüketim kademesinde 99,83 TL olan birim fiyatın 70 TL'ye düşürülmesi öngörülüyor. Bu kademede yaklaşık yüzde 30 indirim yapılması planlanıyor.

21-40 metreküp tüketim aralığında ise 145 TL olan birim fiyatın 140 TL'ye indirilmesi teklif edildi.

İŞ YERİ ABONELERİNİN SU TARİFELERİNDE DE İNDİRİM

Yeni tarife düzenlemesi yalnızca konut abonelerini değil, iş yerlerini de kapsıyor.

İş yeri abonelerinde ilk 10 metreküp için 50 TL olan indirimli birim bedelin 44 TL'ye düşürülmesi önerildi. 11-20 metreküp tüketim kademesinde ise 199,65 TL olan birim fiyatın 140 TL'ye indirilmesiyle yaklaşık yüzde 30 indirim sağlanması hedefleniyor.

21-40 metreküp tüketim aralığında da 290 TL olan birim fiyatın 280 TL'ye düşürülmesi planlanıyor.

İZSU'nun Genel Kurul'a sunduğu düzenleme teklifinin kabul edilmesi halinde yeni su tarifelerinin abonelere sağlayacağı indirimler yürürlüğe girecek.