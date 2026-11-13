33 yıl aradan sonra yeniden başlatılan Singapur seferlerinin sona ermesiyle Kanada ile Singapur arasındaki tek aktarmasız hava bağlantısı da kesilecek.

Air Canada, Nisan 2024'te yeniden başlattığı Vancouver-Singapur uçuşlarını yaklaşık üç yıl dolmadan durduracak. Şirketin kararında, hattın ticari hedefleri karşılayamaması ve yolcu talebine kıyasla yüksek kalan yakıt maliyetleri etkili oldu.

Uçuş planına göre Vancouver'dan Singapur'a son sefer 24 Ocak 2027'de, Singapur'dan Vancouver'a son dönüş uçuşu ise 26 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek.

AİR CANADA'NIN EN UZUN UÇUŞ HATTI KAPANIYOR

Vancouver Uluslararası Havalimanı ile Singapur Changi Havalimanı arasında gerçekleştirilen 12 bin 818 kilometrelik güzergah, Air Canada'nın mesafe bakımından en uzun uçuş hattı olma özelliğini taşıyor.

298 yolcu kapasiteli Boeing 787-9 tipi uçaklarla haftada beş sefer düzenlenen hatta, Vancouver-Singapur uçuşu yaklaşık 16 saat 45 dakika, dönüş yolculuğu ise yaklaşık 14 saat sürüyor.

Air Canada sözcüsü, hattın sürdürülebilirliğine ilişkin ticari hedeflerin karşılanamadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Air Canada ve diğer ortakların yaklaşık üç yıldır Vancouver-Singapur hattına önemli çaba ve kaynak ayırmasına rağmen hat, ne yazık ki bu hizmetin sürdürülebilir biçimde devam etmesini sağlayacak ticari hedefleri karşılayamadı."

33 YIL SONRA YENİDEN BAŞLAYAN UÇUŞLAR SONA ERİYOR

Air Canada, Toronto-Singapur uçuşlarını 1991 yılında sonlandırmıştı. Şirket, Nisan 2024'te Vancouver üzerinden başlattığı seferlerle 33 yıl aradan sonra Singapur'a yeniden doğrudan uçuş düzenlemeye başlamıştı.

Yeni hat, Singapore Airlines'ın düşük yolcu sayısı nedeniyle 2023 yılında aynı güzergâhtaki uçuşlarını kaldırmasının ardından hizmete alınmıştı. Ancak Air Canada'nın yeniden başlattığı bağlantı da uzun ömürlü olmadı.

YOLCULARA ALTERNATİF UÇUŞ VE İADE SEÇENEĞİ

Eylül ayında duyurulan karar kapsamında, uçuşların sona ereceği tarihten sonraki dönem için rezervasyonu bulunan yolculara alternatif uçuş veya ücret iadesi seçenekleri sunuluyor.

Air Canada, uçuş ağında yapılan değişiklik nedeniyle iptal edilen seferlerde, normal şartlarda iade hakkı bulunmayan biletler için de ücretin ilk ödeme yöntemine geri yatırılması seçeneğini sağlıyor.

KANADA İLE SİNGAPUR ARASINDAKİ DİREKT UÇUŞ BAĞLANTISI KESİLECEK

Air Canada'nın Singapur'a başka bir noktadan doğrudan uçuşu bulunmuyor. Vancouver-Singapur hattının Ocak 2027'de kapanmasıyla iki ülke arasındaki tek aktarmasız hava bağlantısı da sona erecek.

Böylece Kanada ile Singapur arasında seyahat etmek isteyen yolcuların aktarmalı uçuş seçeneklerini kullanması gerekecek.