Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Öztürk'ün görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan bildirimde, Metin Öztürk'ün Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığı belirtildi.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi, Sayın Metin Öztürk Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GSRAY hisseleri yüzde 1,37’lik düşüş ile 0,72 TL’den kapattı.

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