Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 13 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, iki farklı borçlanma aracına ilişkin itfa ve kupon ödemelerinin gerçekleştirilemediği açıklandı.

MKK açıklamasına göre, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFBLLYK2610 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracının 13 Kasım 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi yapılamadı.

Ödemenin, ihraççı kuruluşun gerekli tutarı aktarmaması nedeniyle MKK aracılığıyla gerçekleştirilemediği bildirildi.

PEKER GYO'NUN KİRA SERTİFİKASINDA DA ÖDEME YAPILAMADI

Bildirimde yer alan ikinci ödeme aksaklığı ise Tera Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen TRDTERVK2618 ISIN kodlu kira sertifikasında yaşandı.

Fon kullanıcısının Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olduğu, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasının 13 Kasım 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesinin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Söz konusu ödemenin de ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle MKK aracılığıyla yapılamadığı kaydedildi.

Böylece 13 Kasım tarihli KAP bildiriminde iki ayrı borçlanma aracına ilişkin itfa ve kupon ödemesinin gerçekleştirilemediği duyurulmuş oldu.

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