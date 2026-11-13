Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihalede en avantajlı fiyatı teklif ederek birinci sırada yer aldı. İhaleye konu işin baz bedeli 205 milyon 917 bin 411 TL olarak açıklandı.

Europower Enerji tarafından 13 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde ihale sürecine ilişkin açıklama paylaşıldı.

Şirket, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "152 Adet Metal Clad Hücre ve Yedek Malzemeleri Alımı" konulu ihaleye katıldığını ve en avantajlı fiyatı vererek birinci olduğunu duyurdu.

İHALENİN BAZ BEDELİ 205,9 MİLYON TL

KAP açıklamasına göre ihaleye konu işin baz bedeli 205 milyon 917 bin 411 TL olarak belirlendi.

Europower Enerji'nin ihalede birinci sırada yer almasıyla birlikte şirketin TEİAŞ ihalesindeki teklifi öne çıktı.

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