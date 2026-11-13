Yapı Kredi'nin 13 Kasım 2026 tarihli aracı kurum işlemlerinde en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. TSİ 13.00 itibarıyla kurumun net işlem hacmi 556 milyon 730 bin 549 TL olarak gerçekleşti. Satış tarafında SASA ilk sırada yer alırken alım listesinde ATRPVV öne çıktı.

Yapı Kredi'nin gün içindeki işlemlerinde net hacim pozitif bölgede bulunurken, alım ve satım tarafındaki hisse tercihleri de dikkat çekti.

YAPI KREDİ'NİN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Yapı Kredi'nin alım listesinde ilk sırada 6 milyon 900 bin 931 lotla ATRPVV yer aldı. Bu hisseyi 5 milyon 769 bin 431 lotla TUKAS ve 5 milyon 436 bin 637 lotla BJKAS takip etti.

Yapı Kredi'nin en çok alım yaptığı hisseler:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) ATRPVV 6.900.931 5,33 0,040 TUKAS 5.769.431 4,46 2,192 BJKAS 5.436.637 4,20 1,178 KATMR 4.010.341 3,10 1,147 EUSLNV 4.000.000 3,09 0,245

YAPI KREDİ'NİN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise SASA ilk sırada yer aldı. Yapı Kredi'nin SASA hisselerindeki net satışı 13 milyon 427 bin 533 lot oldu. SASA'yı 8 milyon 987 bin 679 lotla ATILOV ve 6 milyon lotla ATILYV takip etti.

Yapı Kredi'nin en çok satış yaptığı hisseler:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) SASA -13.427.533 17,75 1,580 ATILOV -8.987.679 11,88 0,034 ATILYV -6.000.000 7,93 0,055 TSPOR -2.854.074 3,77 0,733 DAPGM -2.474.327 3,27 2,830

Yapı Kredi'nin TSİ 13.00 itibarıyla gerçekleşen işlemlerinde SASA en fazla net satış yapılan hisse olurken, ATRPVV alım tarafında ilk sırada yer aldı.

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