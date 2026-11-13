Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2026 yılı üçüncü çeyrek bilançosunun ardından aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. Ak Yatırım fiyatı yukarı çekti.
Ak Yatırım, 13 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı değerlendirmede BİM hissesi için hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti.
Ak Yatırım, BIMAS için daha önce 524 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 542 TL'ye yükseltti. Kurum, hisseye yönelik “endeks üstü getiri” tavsiyesini ise korudu.
BİM hissesi için açıklanan 542 TL'lik hedef fiyat, 392 TL seviyesindeki son fiyat baz alındığında yüzde 38,26 prim potansiyeline işaret etti.
AK YATIRIM'IN BIMAS HEDEF FİYATI
|Aracı kurum
|Ak Yatırım
|Hisse kodu
|BIMAS
|Hedef fiyat
|542,00 TL
|Önceki hedef fiyat
|524,00 TL
|Son fiyat
|392,00 TL
|Tavsiye
|Endeks üstü getiri
|Prim potansiyeli
|%38,26
|Açıklanma tarihi
|13 Kasım 2026
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