Google Haberler

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2026 yılı üçüncü çeyrek bilançosunun ardından aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. Ak Yatırım fiyatı yukarı çekti.

Ak Yatırım, 13 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı değerlendirmede BİM hissesi için hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti.

Ak Yatırım, BIMAS için daha önce 524 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 542 TL'ye yükseltti. Kurum, hisseye yönelik “endeks üstü getiri” tavsiyesini ise korudu.

BİM hissesi için açıklanan 542 TL'lik hedef fiyat, 392 TL seviyesindeki son fiyat baz alındığında yüzde 38,26 prim potansiyeline işaret etti.

AK YATIRIM'IN BIMAS HEDEF FİYATI

Aracı kurum Ak Yatırım
Hisse kodu BIMAS
Hedef fiyat 542,00 TL
Önceki hedef fiyat 524,00 TL
Son fiyat 392,00 TL
Tavsiye Endeks üstü getiri
Prim potansiyeli %38,26
Açıklanma tarihi 13 Kasım 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fon parasını bekleyenlere yeni açıklama! Ödemelerde son rakam belli olduFon parasını bekleyenlere yeni açıklama! Ödemelerde son rakam belli oldu
ABD piyasalarının beklediği veri geldiABD piyasalarının beklediği veri geldi

Google Haberler