Ak Yatırım, 13 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı değerlendirmede BİM hissesi için hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti.

Ak Yatırım, BIMAS için daha önce 524 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 542 TL'ye yükseltti. Kurum, hisseye yönelik “endeks üstü getiri” tavsiyesini ise korudu.

BİM hissesi için açıklanan 542 TL'lik hedef fiyat, 392 TL seviyesindeki son fiyat baz alındığında yüzde 38,26 prim potansiyeline işaret etti.

AK YATIRIM'IN BIMAS HEDEF FİYATI

Aracı kurum Ak Yatırım Hisse kodu BIMAS Hedef fiyat 542,00 TL Önceki hedef fiyat 524,00 TL Son fiyat 392,00 TL Tavsiye Endeks üstü getiri Prim potansiyeli %38,26 Açıklanma tarihi 13 Kasım 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.