Faiz politikasındaki normalleşmenin bankaların kârlılığını desteklemesini bekleyen HSBC, mevcut değerlemeler nedeniyle Türk bankalarını Polonya ve Güney Afrika'daki rakiplerine tercih etti.

HSBC analisti Domenico Santoro tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'de politika faizindeki normalleşmenin bankaların net faiz marjlarına olumlu katkı sağlamayı sürdüreceği öngörüldü.

Raporda, enflasyon baskılarındaki farklılıklar nedeniyle para politikasının izleyeceği yolun belirsizliğini koruduğu belirtilirken, Türk bankalarının faiz marjlarında bir dönüm noktasına ulaşmış olabileceği ifade edildi.

HSBC'DEN POLONYA VE GÜNEY AFRİKA BANKALARINA DEĞERLEME UYARISI

Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesindeki bankaları karşılaştıran HSBC, Polonya ve Güney Afrika bankalarının "aşırı değerli" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Kurum, mevcut değerlemeleri dikkate alarak Türk bankalarını bu iki ülkedeki rakiplerine tercih ettiğini bildirdi.

HSBC, Latin Amerika'da son dönemde güçlü performans sergileyen Meksika bankalarına ilişkin görüşünü de değiştirdi. Yükselen değerlemeleri gerekçe gösteren kurum, Meksika bankalarına yönelik tavsiyesini "pozitif"ten "nötr"e indirdi.

Buna karşılık, belirgin değer kaybı yaşayan Brezilya bankaları HSBC'nin bölgedeki öncelikli tercihi oldu.

ABD VE AVRUPA BANKALARINA YAKLAŞIM DAHA POZİTİF

Küresel bankacılık sektöründe toparlanma bekleyen HSBC, özellikle ABD ve Avrupa'daki gelişmiş piyasa bankalarına yönelik yaklaşımının "kademeli olarak daha pozitif" hale geldiğini açıkladı.

Raporda, ABD ara seçimlerinin ardından Amerikan bankaları üzerindeki başlıca olumsuz etkenin geride kaldığı değerlendirmesine yer verildi. Avrupa'da ise İtalya, İspanya ve Almanya bankaları öne çıkarıldı.

ASYA BANKALARINDA SEÇİCİ YAKLAŞIM

HSBC, Asya piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde daha seçici bir yaklaşım benimsedi. Güney Kore bankalarının "değerinin altında" işlem gördüğünü belirten kurum, bu ülkeye yönelik pozitif görüşünü korudu.

Hindistan bankalarının güçlü performansını sürdürmesi beklenirken Hong Kong ve Singapur bankalarına ilişkin tavsiye "pozitif"ten "nötr"e düşürüldü.